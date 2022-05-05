Азовсталь – завод, который стал символом несгибаемости украинцев

Мариупольский комбинат стал символом несокрушимости украинцев / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Почти девяностолетний завод всегда был особенным для Украины и мариупольцев. Но во время войны с Россией даже его имя зазвучало по-новому.

1930 год. Место для строительства нового металлургического комбината выбрано идеально: с одной стороны – река Кальмиус, с другой – Азовское море. Именно сюда ближе всего (около 300 км) доставлять морем железную руду, которую добывают на Керченском полуострове. Для Азовстали сразу же строят и собственный морской порт – до сих пор единственный заводской порт в Украине.

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Важная для завода дата: 12 августа 1933 года доменная печь №1 выдала свой первый чугун. А дальше 1935 год – запуск производства стали, 1945-й – комбинат объединяет весь полный цикл производства, все три – доменное, сталеплавильное и прокатное.

Возле завода, на берегу Кальмиуса растет жилой район, специально для работников Азовстали. Тут с самого начала работают десятки тысяч людей. С 30-х и до сих пор журналисты называют Азовсталь "городом в городе", "сердцем Мариуполя", и даже "отдельной планетой". История покажет: 90 лет стального комбината – это заслуга его стальных людей.

Азовсталь – гигант металлургии / Фото: "Сегодня"

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Без сварки и подъемных кранов: как строили Азовсталь

Для начала, такие люди его и построили: в то время все стройки века в СССР велись вручную. Подъемных кранов не было и подносили металл 120 рабочих. Сварки не существовало и около 700 котельщиков вручную клепали конструкции завода. Строительные растворы подвозили просто одноколесными ручными тачками и выливали в котлован.

Там, внизу можно было наблюдать своеобразный танец: держась за плечи по 3-4 человека, люди ногами трамбовали цемент – точно, как вымешивают виноград для вина.

Руководил всем этим человек, несомненно, выдающийся. Первого директора Якова Гугеля называли командармом советской индустриализации и советским металлургом №1. Он родился в Беларуси, а вырос в Екатеринославе (сейчас – Днепр), учился в Одессе и Харькове, работал в Енакиево. Сегодня уже сложно объективно оценить его личность, но очевидно то, что его настойчивость, энергия и талант, как сказали бы сейчас, менеджера помогли успешно запустить завод.

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У Азовстали не оказалось даже "детских болезней" всех новых заводов – неполадок в первые годы работы. В 1937-м Якова Гугеля расстреляли как врага народа. Вычеркнули из всех архивов и предали забвению. Через 20 лет посмертно реабилитировали, полностью оправдав.

Вторая мировая: как Крупп не победил завод

Следующий "стальной" этап – Вторая мировая. В 1941 году на Азовстали уже работали 4 доменные и 6 мартеновских печей. А в октябре Мариуполь и Азовсталь захватили гитлеровские войска.

На центральном входе появилась вывеска "Акционерное общество Фридрих Крупп" – то есть завод "присоединили" к империи пушечного короля Германии Круппа. Здесь тоже хотели наладить производство боеприпасов. Но благодаря заводским подпольщикам, разрушавшим инфраструктуру завода, не удалось.

Через 2 года оккупанты бежали из Мариуполя, взорвав печи, разрушив железнодорожные пути. Они оставили комбинат без воды, света, кислорода и транспорта. Но самое главное – на Азовстали погасла домна номер 4. Ее коллоны подорвали немцы, она осела и сдвинулась с оси. Считается, что домны можно разжечь только один раз. Но эту, весом 1200 тонн, подняли, выравняли и снова разожгли.

Во время войны Азовсталь понесла еще и большие человеческие потери. Из 6 тыс. азовстальцев, которые ушли на фронт, 500 не вернулись. Памятник им появился возле центральных проходных – с полным перечнем фамилий погибших у подножья.

А уже к 1948 году Азовсталь заработала на довоенном уровне, став одним из лидеров Европы по производству металлургической продукции.

Независимость: налоги и кислород

Даже в кризисные и инфляционные 90-е, Азовсталь не перешла на производство кастрюль и не превратилась в заброшенную промзону, что случилось со многими предприятиями. В независимой Украине комбинат оказался в перечне стратегических предприятий. А в июне 2006 года – вошел в группу Метинвест (акционер – Ринат Ахметов).

Завод начал активно модернизироваться и в 2011 году из эксплуатации вышло последнее мартеновское производство – Азовсталь начала плавить сталь только современным конвертерным способом. А вот домны оставались.

Мариупольские металлургические комбинаты – имени Ильича и Азовсталь – сделались наиболее крупными налогоплательщиками региона. В 2021 году вместе они "влили" 11 миллиардов гривен в бюджеты разных уровней. Для Мариуполя это – 35% городской казны.

Даже во время пандемии Азовсталь помогала городу и стране и не только экономически. Каждый день металлурги отгружали произведенный на предприятии кислород в больницы региона и Украины. Разумеется, бесплатно.

259 тысяч кубометров газообразного и 1865 тонн жидкого кислорода для спасения жизни людей, зависящих от ИВЛ и кислородных концентраторов – таков общий зачет меткомбинатов Мариуполя в борьбе за здоровье украинцев.

Азовсталь начала 2022 года – это огромное современное предприятие: чугун, сталь и разные виды проката, в том числе броня для танков и уникальные виды металла по спецзаказам. Именно из ее цехов:

сталь для нового саркофага над ЧАЭС.

рельсы украинской железной дороги.

Комбинат продает продукцию по всему миру, сотрудничает с 50 странами. Из его продукции построен самый большой парусник Flying Clipper и с ее помощью восстановлен мост Святого Георгия в Генуе. На комбинате работают более 11 тысяч человек. И так – до 24 февраля 2022 года…

2022: Бастион защиты Мариуполя

За два месяца после вторжения армия РФ практически уничтожила Мариуполь. Страшным памятником военных преступлений России стали разрушенный авиабомбами мариупольский драмтеатр, роддом и каждый жилой дом города. Дворы и скверы сделались братскими могилами для тысяч горожан, точного количества которых мы не знаем до сих пор.

Сразу после российского вторжения на Азовстали началась остановка и охлаждение всех агрегатов меткомбината – она продлилась около недели. Погасли домны – впервые со второй мировой войны…

"Ни при каких обстоятельствах Азовсталь не будет работать под российской оккупацией", – заявил Ринат Ахметов.

И у предприятия началась совсем другая жизнь – жизнь осажденной крепости и укрытия для горожан.

Бомбоубежища Азовстали, построенные после Второй мировой стали спасением для тысяч Мариупольцев в 21 веке. Здесь вместе оказались и металлурги, и мамы с детьми, и защитники Украины.

"То, что сделала армия РФ с Мариуполем и "Азовсталью", подчеркну, понимая, что там мирные люди и дети, нет даже названия. Это хуже геноцида", – говорит Энвер Цкитишвили, гендиректор Азовстали.

По его словам, более двух месяцев люди живут на грани в бомбоубежищах. Запас пищи и воды не пополнялся, потому что россияне не дали привезти гуманитарный груз людям.

"Если бы не украинские военные, даже не представляю, что ели бы люди. Людям спасает жизнь те, что они именно в бомбоубежищах, рассчитанных на удары разной мощности", – добавил Цкитишвили.

Российская пропаганда распространяет легенды про биолаборатории в подземельях Азовстали. Одно из российских медиа, которое мы даже не хотим называть, пишет:

"Под промзоной "Азовстали" находится 24 км туннелей на глубине 30 метров. Там же находится секретный объект НАТО "PIT-404" и секретная биолаборатория НАТО с биологическим оружием. Бункерная система с броневой защитой. Внутри – 240 иностранцев, среди которых офицеры НАТО и французского легиона, персонал биолаборатории. В лабораториях объекта PIT-404 велись испытания по созданию биологического оружия. А, в свою очередь, жители Мариуполя могли быть (и скорее всего становились) "подопытными кроликами" в этих испытаниях".

Это было бы смешно, но сейчас не до смеха. Подземные туннели на комбинате, конечно, есть. Они нужны для коммуникаций, и там же расположены бомбоубежища – с 2014 года, первой атаки России на город, в них необходимые запасы продуктов, средств гигиены и защиты для людей.

Все рассчитано на одновременное пребывание более 14 тыс. человек. Но все остальное – воспаленные выдумки пытающихся оправдать уничтожение города и регулярные атаки на Азовсталь.

Вместе с мирными на Азовстали – полк "Азов". Он с первых дней стоял на защите города. Именно из-за его отчаянного сопротивления Путин не может хвастаться взятием Мариуполя. Вероятно, с этим и связаны сумасшедшие легенды пропагандистов про невероятную технику и вооружение, спрятанные на комбинате. Оккупантам не понять, что настоящая сила Азовстали – это люди, сражающиеся за свою страну.

Территория завода полностью уничтожена. На корпусах нет живого места. Но Азовсталь остается единственным не захваченным объектом в Мариуполе, каким в 2015-м был Донецкий аэропорт. Не только для Украины, для всего мира она – новый символ непобедимости.

Хэштэг #Azovstal в топе Твиттера. ФК "Шахтер" провел матч в футболках с символом комбината – чтобы рассказать миру о людях, которые почти два месяца не видят солнца, о защитниках Украины, которые бьются с врагом из последних сил.

"Мариуполь был, есть и будет украинским. Я горд тем, что оплот сопротивления находится на заводе "Азовсталь". Верю, что наши военные отстоят город, а мирные жители будут эвакуированы", – заявил Ринат Ахметов.

30 апреля, после длительных переговоров и вмешательства ООН, началась эвакуация людей с Азовстали. За три дня территорию завода покинули несколько сотен человек. Но по оценке мэра Мариуполя Вадима Бойченко, на Азовстали остаются как минимум 200 мирных жителей. 3 мая враг снова начал штурм комбината.

Ранее мы рассказывали, что в Мариуполе враг бросил все силы на штурм Азовстали. Российские войска непрерывно обстреливают металлургический комбинат.