Байден разрушил планы Кремля: как новые цены на нефть изменят жизнь в Украине

Что происходит с рынком нефти после заявления Байдена / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Цены нефть продолжают свое пике второй день подряд после заявления президента США Джо Байдена о намерении направлять на рынок 1 млн баррелей ежедневно из стратегического резерва страны следующие полгода.

Об этом свидетельствуют данные Лондонской бирже ICE Futures.

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1 апреля фьючерсы продолжили снижение и к утру уже опустились до 104 долларов за баррель. Накануне, 31 марта, нефть подешевела сразу на 6% в сутки.

Также, по сообщениям агентства Bloomberg, после решения Байдена цены на бензин упали на 5,4%.

Что сделали в США?

Глава Соединенных Штатов объявил, что для снижения цен на черное золото страна "распакует" свои стратегические резервы нефти и будет поставлять их на европейский рынок.

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Кроме того, Байден призвал американские компании наращивать добычу этого ресурса, что поможет не только сбить цены, но и уменьшит зависимость мира от российских энергоносителей.

Президент даже предложил Конгрессу рассмотреть меры, побуждающие компании добывать больше нефти.

"Пора инвестировать в добычу нефти в имя будущего нашей страны", – сказал он, выступая в Белом доме и добавил – Им придется либо начать добычу, либо платить за собственное бездействие".

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Тем временем тариф на транзит нефти через Украину с 1 апреля вырос на 30%. Теперь за прокачку через нашу территорию придется заплатить 11,5 евро за тонну, по сравнению с 9 евро за тонну раньше.

Что это значит для Украины?

Экс-президент ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Украины Леонид Косянчук подчеркнул, что такое решение Байдена является положительным сигналом для Украины.

По словам эксперта, этим решением Соединенные Штаты пытаются заполнить те объемы нефти, которые на этот раз не были докуплены в Российской Федерации.

"Таким образом, господин Байден попытается снизить цену на нефть, поскольку когда на рынке ощущается недостаток около 23% нефти из России, это соответственно влияет на ценообразование. Для нас это имеет значение, поскольку мы понимаем, что мы закупаем нефтепродукты на рынке Европы и это безусловно снизит цены", – говорит Косянчук.

Однако простым украинцам ожидать быстрого удешевления бензина не стоит, отмечает эксперт, поскольку здесь большую роль играет дефицит, усиливающийся тем, что в стране началась посевная.

Что делает Россия?

Между тем находящийся под бешеным давлением санкций агрессор пытается продавать свою нефть в Индию с безумными скидками.

Об этом снова сообщает Bloomberg и отмечает, что РФ предлагает нефть Urals со скидкой до 35 долларов по сравнению с довоенными ценами, чтобы заставить Индию покупать больше кровавого черного золота.

"Сегодня" также писали, как Индия объясняет свою сотрудничество с агрессором и рассказывали, какая страна наоборот отказалась от российской нефти.