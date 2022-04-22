Без денег не останутся: Россия нашла плательщика за газ в Европе?

Королевство еще месяц будет платить за поставку газа из РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Деньги за российский газ, согласно решению Управлении по обеспечению соблюдения финансовых санкций Великобритании (OFSI), будут поступать на счета "Газпромбанка" и его дочерних компаний как минимум до конца мая.

Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".

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Российские журналисты утверждают, что эта лицензия распространяется на договоры на обслуживание, которые были заключены до даты ее вступления в силу, то есть до 21 апреля, а срок действия оканчивается 31 мая.

Срок стандартной лицензии которая позволяет OFSI совершать сделки с "Газпромбанком", истекает 23 апреля. Это касается еще четырех банков, попавших в этот список в этот день.

Газпромбанк и санкции

В конце марта Великобритания ввела новые санкции против российских банков Газпромбанк и Альфа-Банк. В Газпромбанк поступает наибольшее количество денег за российские энергоносители, а Альфа-Банк — один из основных частных кредиторов РФ.

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Финансовые учреждения попали в список 59 физических и юридических лиц из РФ, на которые наложили санкции страны Запада из-за начала войны в Украине.

Ранее редакция "Сегодня" рассказывала, что изменится для украинцев, когда закончится война с Россией, и писали, как спекулянты наживаются на войне.