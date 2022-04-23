Большой перезапуск: как работает украинская промышленность в условиях войны

Война нанесла большой ущерб промышленности Украины / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, gmk.center

Вопреки российской пропаганде, которая активно продуцирует мифы об исторической зависимости Украины от россии, о количестве значимых "подарков", которые россия якобы преподносила Украине в виде территорий и предприятий, есть достаточно яркий факт: во время Второй мировой россия забрала 550 украинских заводов и… забыла их вернуть после войны.

Стоит заметить, что во время Второй мировой войны украинская промышленность вообще понесла огромный ущерб. Красноречиво об этом говорят и цифры: 40% от всех материальных потерь всей СССР составляли именно потери Украины. Что развеивает еще один миф российской пропаганды: о том, что наибольшие траты понесла россия.

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Уже в 1941 году стало ясно, что украинские заводы, среди которых были предприятия черной металлургии, необходимо спасать – и их сотнями эшелонов начали вывозить в Россию – на Урал, в Сибирь, среднюю Азию. Большая часть из них, 550 предприятий, так и не вернулись в Украину.

Перевозили предприятия вместе с работниками. Только из Донбасса и только из предприятий Министерства черной металлургии были эвакуированы 13 тысяч квалифицированных специалистов.

Из Мариупольского металлургического комбината имени Ильича в Магнитогорск эвакуировали самый мощный в СССР толстопрокатный стан, чтобы производить на нем бронь для танков Т-34.

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Но не всё можно было вывезти. Поэтому шахты затапливали водой, а доменные печи (54 штуки!) просто взорвали.

В 2022 году, с началом полномасштабной войны России против Украины, сохранность промышленности – это по-прежнему очень важный вопрос для страны.

ГМК – отрасль, которая обеспечивает 10,5% ВВП Украины. От ее стабильности напрямую зависят валютные поступления в страну и существенная часть бюджета. Война, которую начала россия, ударила по промышленности: есть разрушенные мощности и инфраструктура, ограничен доступ к сырью. Не менее 70% производственных предприятий уменьшили или остановили собственные производства.

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Если этот процесс не остановить, как утверждают эксперты GMK-center, падение промышленного производства в 2022 году может превысить 50%, а на его восстановление уйдут годы.

Украинская металлургия постепенно возобновляет работу

Тем не менее украинская металлургия постепенно возобновляет работу, крупнейшие компании перезапускают свои предприятия, – об этом пишет и The Wall Street Journal. Журналисты указывают на то, что крупнейшие компании в стране – Метинвест и "АрселорМиттал" – анонсировали планы по запуску своих мощностей, несмотря на ряд логистических проблем.

Перезапуск является долгожданным стимулом для украинской промышленности, которая сильно пострадала от российского вторжения. Крупная сталелитейная промышленность Украины законсервировала свою деятельность из-за опасений по поводу безопасности и трудностей с поставками и экспортом готовой продукции, – сообщает СМИ.

Удается возобновить производства в городах, которые совсем или относительно не пострадали от российских захватчиков. Так большинство крупных промышленных предприятий Запорожья восстановили рабочие процессы. Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков. К таким предприятиям он отнес:

"Мотор Сич";

"Запорожсталь";

"Запорожогнеупор";

"Запорожтрансформатор";

УПК "Искра";

КБ "Прогресс";

"Днепроспецсталь";

Запорожский завод ферросплавов;

Запорожский абразивный комбинат;

Запорожский завод тяжелого краностроения;

МИГ "Ремонт";

Запорожский электровозоремонтный завод;

Укрграфит;

Запорожский автомобильный завод и т.д.

Сайт "Сегодня" расскажет о том, как восстанавливаются крупейшние предприятия Украины.

"АрселорМиталл": запуск доменной печи и генеральная уборка

10 апреля в 7 утра, на 46-й день войны в Украине доменная печь №6 первого доменного цеха "АрселорМиттал Кривой Рог" выдала первый за свою историю военный чугун. Возобновление работы печи во время военного положения стало знаковым для предприятия и страны в целом, — сообщил "АрселорМиттал", крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины, входящее в состав международной корпорации ArcelorMittal.

Запуск доменной печи очень важный шаг: из-за войны "АрселорМиттал" (как и "Запорожстали" группы "Метинвест") пришлось полностью остановить горячие цехи – впервые после Второй мировой войны. Коксохимический завод работал на горячем простое, а горнодобывающий департамент – на минимальных мощностях.

Теперь компания поэтапно возобновляет производство. Пока что это запуск только одной из четырех доменных печей "АрселорМиттал Кривой Рог".

Сейчас домна постепенно выходит на выдачу до 3 тысяч тонн чугуна в сутки (до войны эта же печь производила 3800 тонн чугуна в сутки). Далее чугун превращается в слитки – полуфабрикат, готовый для отправки потребителям.

Но другая проблема – это как раз транспортировка продукции.

Около 80% готовой продукции "АрселорМиттал Кривой Рог" уходило на экспорт, в частности – сталь. Большая часть – через порты Черного моря. Сейчас порты Одессы и Николаева заблокированы. Поэтому "АрселорМиталл" отправляет грузы по железной дороге, и с ее же помощью получает сырье.

Пока железнодорожное движение на предприятии временно сократилось, специалисты предприятия занялись генеральной уборкой железнодорожных путей – на многие раньше было сложно попасть из-за постоянно работающих агрегатов.

В то же время компания сообщает: в апреле 2022 собираются увеличить производство железорудного концентрата до 500 тыс. тонн (в марте 2022 отгрузили 320 тыс. тонн). К тому же концентрат экспортируется не по морю, а по железной дороге – в частности, в Польшу.

Уже в мае комбинат планирует выйти на 80-90% мощности производства (сейчас этот показатель составляет около 40%).

"Интерпайп": частичное восстановление

Украинский трубный завод "Интерпайп" возобновляет операционную дейстельность в Днепре, Никополе и Новомосковске.

В первую очередь будут запущены цеха отделочных работ по доработке трубных полуфабрикатов, железнодорожных колес и колесных пар, – сообщает компания. – Основная часть готовой продукции будет экспортироваться на европейский рынок.

В конце марта компания смогла начать отгружать в Европу продукцию, произведенную до начала российского вторжения. Перевозят ее с помощью автотранспорта.

Пропускная способность логистических каналов в Украине ограничена, поэтому объемы грузов не идут ни в какое сравнение с довоенными объемами, – комментирует "Интерпайп".

Также компания выразила надежду, что ситуация будет улучшаться и она сможет запустить горячую часть – прокатные станы для производства труб и железнодорожных колес.

"Метинвест": возобровление производства

В апреле группа "Метинвест" перезапустила свои предприятия в Запорожье после 33-дневной консервации.

В истории комбината "Запорожсталь" это вторая длительная остановка – первая пришлась на Вторую мировую войну, – сообщил Александр Мироненко, генеральный директор "Запорожстали".

Все предприятия в Запорожье составляют одну производственную цепочку. Начали запускаться с Запорожского литейно-механического завода: он подготовил необходимые запчасти для пуска.

Следующим был запущен Запорожский коксохимический завод, который обеспечивает коксом доменное производство.

Далее были запущены основные производственные цеха комбината "Запорожсталь". Запущена аглофабрика, раздули 2 из 4-х доменных печей. Следующим этапом собираются запустить мартеновский цех и возобновить прокатных цехов для производства горячих и холодных рулонов – они отправятся на экспорт.

В то же время металлургический комбинат "Каметсталь" группы "Метинвест" – единственный завод в Украине, который в марте работал почти на полную мощность.

В режиме горячей консервации находятся мариупольские заводы – Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича и "Азовсталь", которые подверглись бомбовым ударам и артиллерийским обстрелам российских захватчиков.

Пока не будет остановлена ​​активная фаза российской военной агрессии и восстановлены надежные каналы связи с заводами, оценить ее влияние на заводы группы не представляется возможным, — заявляют в компании.

При этом шахтоуправление "Покровское", крупнейший производитель коксующегося угля, продолжает работу.

Corum Group (ДТЭК ЭНЕРГО): новые мощности

Машиностроительная компания Corum Group открыла мощности в двух западных областях Украины – в Хмельницкой и Волынской.

По словам гендиректора ДТЭК "Энерго", в состав которого входит компания, Ильдара Салеева, несмотря на войну с российскими захватчиками, удалось оперативно найти альтернативные мощности и переместить на запад страны критически важное производство.

От работы машиностроителей зависит работа угольных предприятий, и соотвестенно, стабильное электроснабжение страны.

В Хмельницком будут производить анкеры и противопожарные трубы – часть продукции "Корум Дружковского машиностроительного завода". Процесс производства уже настроили, а первую партию анкеров выпустили.

Рештаки и звездочки изготовляли на "Корум Свет шахтера". Сейчас работу распределят между промышленными площадками Волыни. Первую партию для шахтеров планируют выпустить в мае.

И другие

По информации GMK Сenter, компания Ferrexpo, крупный экспортер окатышей, продолжает поддерживать экспорт окатышей в ЕС по железной дороге, хотя и снизила объемы.

Рудник "Сухая Балка" DCH Steel продолжает работу по добыче железной руды подземным способом.

Производитель бесшовных нержавеющих труб "Сентравис" возобновил работу нескольких секторов, чтобы выполнить заказы из незавершенных труб, находящихся на разных этапах производства.

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