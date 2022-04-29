Борьба с символами: Путин уничтожает Азовсталь и Мариуполь, потому что украинцы не сдались

Путин мстит Мариуполю за неповиновение / Фото: CNN, Коллаж: Сегодня

Путин уничтожает завод Азовсталь и Мариуполь за то, что они не сдались агрессору и уже стали символом стойкости для всей Украины.

Об этом в интервью CNN заявил генеральный директор компании Метинвест Юрий Рыженков.

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"Я не думаю, что Путину нужна Азовсталь. Это борьба с символом – потому что они планировали захватить город. И никогда не думали, что Мариуполь будет сопротивляться", – выразил уверенность он.

Жители в блокаде

По его словам, сейчас на территории завода – много мирных жителей, у которых нет еды и воды, но российские войска не позволяют отправить в город гуманитарную помощь. Также неизвестной остаётся судьба тысяч сотрудников Азовстали.

"Из 11 тысяч работников с нами на связь вышли всего 4,5 тысячи человек. Уже два месяца вся компания Метинвест пытается помочь людям выбраться из города", – рассказал Рыженков.

Как известно, в Мариуполе разрушены более 80% зданий, в городе гуманитарная катастрофа. Там в оккупации уже два месяца находятся более 100 тысяч человек. Единственным объектом, который не удаётся захватить русским оккупантам – завод Азовсталь.

Его обороняют украинские военные. В бомбоубежищах завода находятся сотни мирных жителей, но россияне не позволяют увезти их из города.

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Ранее бизнесмен Ринат Ахметов, владелец комбинатов Азовсталь и ММК Ильича в Мариуполе, выразил гордость тем фактом, что Азовсталь стал оплотом сопротивления. Он подчеркнул: заводы ни при каких обстоятельствах не будут работать под российской оккупацией.

Россия выводит войска

Недавно в Минобороны США заявили, что Россия уводит свои войска от Мариуполя. Силы кафиров опрокидывают в направлении Запорожской области.

"Мы можем сообщить, что мы видели российские войска, выходящие из района Мариуполя и двигающиеся к северо-западу в направлении Запорожской области. Это не значит, что Россия захватила Мариуполь", – сообщили в Пентагоне.

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В то же время город продолжают бомбить как авиацией, так и ракетными установками. Точное количество российских войск, опрокидывающихся на северо-запад, неизвестно. Бои за Мариуполь продолжаются.

Ранее захватчики сорвали эвакуацию граждан из Азовстали. Объявленный 26 апреля "зеленый коридор" оказался ловушкой, военные РФ открыли огонь. Оккупанты заставляют украинцев в городе разбирать завалы и обустраивать братские могилы за еду.