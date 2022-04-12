Борьба за свет: как энергетики восстанавливают электроснабжение на освобождённых территориях

Аварийные бригады ДТЭК продолжают снабжать потребителей светом / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты разрушили более 1600 км электрических сетей в Киевской области. Энергетики ДТЭК Рината Ахметова бросили все силы для восстановления электроснабжения региона.

Привлечены дополнительные бригады из Одесской и Днепропетровской областей. На замену повреждённых линий электропередачи и строительство новых понадобится несколько недель. Власти ожидают, что в полной мере электроснабжение пригорода Киева и северной части области будет восстановлено к концу мая.

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За первые 10 дней после освобождения Киевской области от оккупантов специалисты ДТЭК вернули свет более чем в 50 тыс. домов в 60 населенных пунктах. К работе энергетики приступают только после разрешения от саперов.

Ремонт сетей

Государственная "Укрэнерго" ремонтирует среднемагистральные высоковольтные линии, распределительные сети на территории области восстанавливает ДТЭК. На территории области работает около 100 аварийно-ремонтных бригад энергетиков.

Мы пригласили наших коллег из Одесской области, энергетики приехали и помогают киевским коллегам. Сейчас пытаемся восстановить там, где можно быстро подать электричество, а также начинаем восстановление основных сетей электроснабжения, – сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Местные власти ожидают, что до конца мая энергетики полностью восстановят электроснабжение в освобожденных от оккупантов районах области.

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Планируем провести восстановление энергоснабжения первой очереди до конца апреля, работы также идут полным ходом по газоснабжению и ремонту соответствующих объектов инфраструктуры. Мы пока спланировали две очереди: до конца апреля и до конца мая. До конца мая основные работы мы должны выполнить, – объяснил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

ДТЭК Рината Ахметова обнародовал карту восстановительных работ по отдельным районам области. Она обновляется в ежедневном режиме.

Где восстановили свет в Киевской области / Фото: ДТЭК

На днях свет удалось вернуть в:

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больницы Ирпеня;

роддом в Ворзеле;

запитать ирпеньский водоканал.

Власти Ирпеня рассчитывают, что к следующему воскресенью критическая инфраструктура Ирпеня будет подключена к электроснабжению.

На сегодняшний день частично мы подаем напряжение на наши коммунальные объекты. Очень мощно работает ДТЭК, работает газовое хозяйство. "Ирпеньводоканал" сегодня в городе Буча на центральном водозаборе подал воду – люди могут приходить и набирать. Также мы готовимся подать воду и в Гостомеле, и в Ворзеле. Сейчас начинают прокладывать трубопровод от Киева до Ирпеня, и я уверен, что через неделю мы справимся и подадим воду нашим ирпинчанам, – отметил мер Ирпеня Александр Маркушин.

Активные работы по восстановлению электроснабжения проводятся в Черниговской, Житомирской, Харьковской и Сумской областях, откуда Вооруженные силы Украины выбили оккупантов в начале апреля.

Подача света

К примеру, 11 апреля в Харьковской области местные энергетики Харьковоблэнерго возобновили электроснабжение 16 тысячам семей. В Черниговской области за сутки свет вернули 4,5 тыс. потребителей. В освобожденных районах Николаевской области удалось вернуть свет почти в 4 тыс. домов.

Всего ежесуточно энергетики по всей стране возобновляют электроснабжение в среднем в 50 тысяч домохозяйств.

По состоянию на 11 апреля в Украине из-за обстрелов российских оккупантов временно остаются обесточенными около 972 населенных пунктов, всего 695 тысяч потребителей.

Поддержка во время войны

Кроме ремонтов разрушенных линий электропередач, энергетические компании оказывают материальную поддержку военным и гуманитарную помощь мирному населению. В марте ДТЭК Ахметова бесплатно предоставил военным и врачам электроэнергии на 32 млн. грн.

В апреле компания продолжает снабжать больницы и военные объекты безвозмездным током в трех областях. Помощь с электроснабжением получают хлебокомбинаты в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Кроме этого, для детей переселенцев запустили проект "Детская улыбка", по инициативе ДТЭК Энерго. В Бурштыне программу социальной адаптации для малышей запустили совместно с Агентством местного экономического развития Прикарпатья.

Проект действует с начала марта и получил многочисленные положительные отзывы как от родителей, так и детей. За это время успели провести более 20 мастер-классов для более чем 600 самых молодых участников.

Ранее мы говорили, что для украинских переселенцев в Запорожье Фонд Рината Ахметова организовал кабинеты психологической помощи, где специалисты принимают как взрослых, так и детей. По последним данным, каждый десятый человек из "горячей точки" обращается к специалистам по кризисной психологии и преодолению травматического опыта.