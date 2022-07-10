Будут греться в одном помещении: как немцы планируют спасаться от энергокризиса

Такие помещения обустроят в нескольких городах / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, скриншот

В некоторых городах ФРГ в холодное время года организуют общественные отопительные места бесплатного пребывания для тех, кто на фоне энергокризиса не справится с ростом цен на коммунальные услуги.

Об этом сообщает газета Bild am sonntag.

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В частности, называются такие города, как:

Людвигсгафен-на-Рейне (там могут отдать под эти нужды крытый спортивный центр, ранее уже перестраивавшийся на вакцинационный центр);

Нойштадт;

Франкенталь;

Ландау.

Немцев призывают экономить электроэнергию

Власти ФРГ призывают население экономить электроэнергию для того, чтобы можно было легче заполнить газохранилища (ПХГ) к зиме. Пока ФРГ существенно зависит от газа из России, но его поставка сократилась. На данный момент ПХГ заполнены 63%.

Напомним, что с 11 по 21 июля снабжение газопроводом "Северный поток – 1" остановится полностью.

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Осталось всего 12 недель

Из-за опасений, что РФ может перекрыть поставки природного газа, Германия призывает промышленность, особенно предприятия критической инфраструктуры, и население тщательно готовиться в течение следующих 12 недель к наступлению холодов.

Граждан призывают:

проверить и отрегулировать свои газовые котлы и радиаторы, ведь техническое обслуживание может снизить потребление газа на 10–15%;

снизить температуру в некоторых комнатах;

приобрести генераторы аварийного питания с целью избежать "цепочки отключений" в случае кризисной ситуации. Резервного тока должно хватить на 72 часа.

Напомним, это обращение Германии прозвучало после того, как Россия в начале июня сократила поставки газа в Германию, Италию, Австрию, Чехию и Словакию, поскольку страны Европейского Союза вовсю пытаются пополнить хранилища топливом, используемым для выработки электроэнергии и и отопления домов зимой.

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Раньше мы рассказывали, почему в Германии объявили режим тревоги.