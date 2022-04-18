Цены на нефть лихорадит: стоимость Brent и WTI подскочила почти до рекорда

Цены на нефть в мире продолжают дорожать / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Евросоюз готовится наложить эмбарго на черное золото РФ, поэтому цены на нефть снова растут.

Об этом сообщает издание Reuters.

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Стоимость нефти в понедельник, 18 апреля, почти приблизилась к трехнедельному максимуму. В частности, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,0% до $112,8 за баррель. А фьючерсы на американскую нефть WTI – на 0,9% до $107,95 за баррель.

Подорожает ли нефть еще больше после введения эмбарго?

Сценарий долгосрочного роста мировых цен невозможен даже при условии отказа стран Запада от российского энергоресурса.

Об этом заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в онлайн-интервью южнокорейскому изданию MoneyS.

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Европейские страны, по словам Устенко, опасаются, серьезного роста инфляции после отказа от нефти РФ. Но советник президента уверен, что рынок откорректирует ценовую политику и стоимость черного золота после краткосрочного роста снова вернется к приемлемому уровню.

"Причина, по которой я считаю, что цена на нефть упадет, состоит в том, что на рынок будет поступать дополнительная сырая нефть из Латинской Америки и Ближнего Востока", – объяснил свою позицию Устенко.

Раньше мы писали, что закупки российской нефти резко сократят, а также рассказывали, что Джо Байден подписал два закона, вводящие новые санкции против России и Беларуси.