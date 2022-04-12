Цены на нефть снова подскочили: при чем здесь Китай и Россия

Что сейчас происходит с ценами на нефть / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Цены на нефть выросли более чем на 5% во вторник, 12 апреля, поскольку в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) заявили, что пока невозможно компенсировать потенциальные потери поставок из России.

Об этом сообщает издание Reuters.

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Сообщается, что нефть дорожает еще и потому, что в Шанхае были сняты часть ограничений, введенных в связи с COVID-19. Это снизило опасения по поводу спроса в Китае.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 5,6%, до 103,99 долларов за баррель, в то время как американская нефть марки WTI выросла на 5,4% до 99,41 долларов. Оба контракта потеряли около 4% в понедельник.

При этом ОПЕК предупредила, что Россия производила около 7 миллионов баррелей нефти в сутки, и заменить такой объем в случае новых санкций или добровольных действий будет невозможно.

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Ситуация с энергоносителями

На импорт российской нефти явные запреты были введены только в США и Великобритании. Однако на биржевом рынке заметны длительные колебания, а экспорт черного золота из страны резко сократился.

Недавно фиксировали суточные показатели поставки нефти из России на уровне 495 300 тыс./т. Это на 26,4% меньше, чем за предыдущую неделю.

Раньше мы писали, кто входит в список основных потребителей нефти из России, и рассказывали, что в Индии передумали покупать нефть из РФ.