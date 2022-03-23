Черное золото по цене обычного: почему нефть дорожает и куда докатятся цены

Что происходит на бирже 23 марта / Фото: Коллаж: Сегодня
Цены на нефть продолжают расти. В среду, 23 марта стоимость майских фьючерсов на нефть Brent достигла 116,7 долл./баррель.
Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.
На Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) цены также поднялись и достигли 110,38 долларов на баррель.
Такие колебания происходят из-за того, что рынок получил данные о снижении запасов черного золота в США.
По данным Американского института нефти, на прошлой неделе запасы нефти снизились на 4,3 млн баррелей, хотя аналитики ожидали обратного.
Также в центре внимания остается ситуация с войной в Украине и санкциями против РФ, которые скоро могут включить в себя эмбарго на российскую нефть в Европе.
"Если ЕС полностью откажется от нефти, поступающей из портов РФ и по трубам, на рынке образуется дыра объемом свыше 2 млн баррелей в сутки, что поддержит цены в районе $120 за баррель в краткосрочной перспективе", – сказала старший аналитик Rystad Energy Луиза Диксон.
Что будет с ценами дальше?
По данным агентства Bloomberg, цены на нефть марки Brent, вероятно, достигнут отметки 150 долларов за баррель в 2022 году.
Это может произойти из-за дефицита предложения в Европе при наличии высокого спроса, считает сырьевой трейдер Дуг Кинг.
Bloomberg отмечают, что сейчас возможности для добычи большего объема нефти ограничены, а вот потребление вряд ли сократится.
Эмбарго на нефть
Канцлер Германии Олаф Шольц неожиданно заявил, что выступает за нефтяное и газовое эмбарго против России, которая начала войну против Украины.
Конкретных сроков и условий Шольц пока не озвучил и подчеркнул, что более жесткие санкции против агрессора могут иметь серьезные последствия для европейской экономики.
По словам Шольца, другие страны ЕС еще более зависимы от российских энергоресурсов и их нельзя бросит на произвол судьбы.
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