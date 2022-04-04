Дальше без России: Британия построит новые АЭС

Великобритания хочет увеличить ядерную мощность за счет строительства новых АЭС / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Пока весь демократический мир продолжает вводить санкции против финансового сектора РФ за войну в Украине, Великобритания разработала четкий план по строительству новых атомных электростанций. Это поможет серьезно ослабить энергозависимость от России.

Об этом пишет издание The Sunday Telegraph.

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Свои ядерные мощности Великобритания планирует усилить до 2050 года. Курс на увеличение производства ядерной энергии станет частью значительного расширения производства собственной энергетики.

По словам министра энергетики страны Кваси Квартенга, правительство планирует провести замену почти всех АЭС и построить 6 или 7 новых более мощных станций.

До 2030 года остановят работу все ныне работающие АЭС, кроме одной. Таким образом, доля ядерного поколения должна достичь 15-25%.

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Паника в России

Пока Кремль продолжает попытки уничтожить Украину, население РФ начинает ощущать на себе влияние западных санкций. В частности, российские олигархи прячут свое имущество в оффшорах, чтобы защитить его от конфискации.

Банки России стали обворовывать клиентов. В Сбербанке без предупреждения открывают сейфы, а в "Тинькофф" на миллионы рублей наказали пользователей, которые выгодно конвертировали валюту. Теперь их счета в минусовом балансе или заблокированы.

В то же время российские власти продолжают врать собственному народу. В Кремле убеждают россиян, что заставили Европу платить за газ в рублях, хотя для стран ЕС в договорах ничего не изменилось.