Деньги для украинских фермеров: как банки помогают аграриям с посевной

Аграрии могут получить финансирование на посевную в ПУМБ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В последние годы Украина закрепила за собой статус второй в мире страны-экспортера зерна. Впрочем, военная агрессия России внесла свои коррективы в привычный график для фермеров.

Перед аграриями стоит важный вопрос – удовлетворить внутренний спрос и удержать экономику, так что банки решили их поддержать.

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Приоритеты в условиях войны

Украинские банки с начала военного положения поставили для себя одну из главных целей – предоставление финансирования фермерам для успешного проведения посевной кампании. Такая поддержка уже помогла тысячам агропроизводителей осуществить весенне-полевые работы по расписанию.

Осенью украинцы смогут собрать урожай. Не последнюю роль в этом сыграл банк ПУМБ Рината Ахметова, который с 24 февраля профинансировал аграриев на сумму более 1,3 млрд грн.

Программы поддержки

Получить выгодное и доступное финансирование украинские агропроизводители сегодня могут сразу по двум государственным программам:

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"Доступные кредиты 5-7-9";

новая программа Кабмина.

В рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9" можно оформить получение финансирования по всем направлениям. В поддержку посевной предусмотрено кредитование под 0%.

Кроме того, Кабмин утвердил новую государственную программу, согласно которой правительство будет компенсировать проценты по кредитам на покрытие любых расходов, связанных с аграрной деятельностью. Для получения такого финансирования покрытие залогом составит лишь 20% от суммы кредита, остальные 80% обеспечиваются гарантией со стороны государства.

Кредиты в ломбарде небезопасны?

Ранее "Сегодня" рассказывали вместе с экспертом, аналитиком компании Esperio Александром Болтяном о плюсах и минусах кредитов в ломбарде. По его словам, кредит в ломбарде выгоден скоростью выдачи ссуды, а вот проценты и сроки возврата максимально невыгодны, по сравнению с банковским кредитом.

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Если банк интересуется целью кредита и вашей историей, то ломбард не интересуется ни целью, ни вашей платежеспособностью, уверяет эксперт. В банке вы просите деньги под документальное обеспечение – справка с места работы, справка о доходах, выписка банковского счета.

"В ломбарде вы несете, кроме паспорта, еще и залоговое имущество, которое там оценят и на основании оценки этого имущества вам дадут какой-то денежный заем", – предупреждает Болтян.

Учтите, что все ломбарды занижают стоимость товаров, поскольку пользуются состоянием потребности клиента.

В то же время в Национальном банке подсчитали, что после полномасштабного вторжения РФ количество выданных украинцам кредитов значительно уменьшилось. Узнайте, что происходит с депозитами во время войны и сколько денег осталось в банках.