Энергетики частично вернули свет в освобожденные от оккупантов Ирпень и Бучу

В Ирпене и Буче, после отхода оккупантов, частично возобновили подачу электроэнергии / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

В городах Ирпень и Буча вблизи Киева, серьезно пострадавших от нашествия российских оккупантов, частично возобновили электроснабжение.

Об этом сообщили в пресс-службе компании ДТЭК Рината Ахметова.

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"В течение 11 апреля электромонтерам ДТЭК удалось возобновить электроснабжение для 4 600 семей в 31 населенном пункте Киевской области. В частности, в Бучанском районе частично свет вернули в города Ирпень и Бучу. В Броварском районе частично восстановлено электроснабжение в селах Большая Дымерка, Бобрик, Богдановка, Победа , Мечта. Также возобновили электроснабжение газораспределительного пункта в селе Плоске Броварского района" , – сообщили в компании.

Между тем на территории Донецкой области электроснабжение снова появилось в 15 населенных пунктах в Покровском и Бахмутском районах Донецкой области для почти 5 тысяч домов.

Всего за последние сутки аварийные бригады ДТЭК вернули свет для более 9 тысяч 500 семей на освобожденной территории Киевской и в Донецкой областях, где ведутся бои.

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"Без света остается 183 населенных пункта в Донецкой области. Самые сложные направления – Авдеевское, Марьинское, Торецкое и Бахмутское. Здесь из-за активных боевых действий регулярно повреждаются электросети и подстанции. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил для того, чтобы проводить ремонты линий" , – добавили в ДТЭК.

Бесплатный свет

Сейчас более 350 объектов критической инфраструктуры не платят за предоставленную компанией ДТЭК электроэнергию.

Бесплатно светом обеспечиваются военные и силовые структуры, больницы, спасатели, а также хлебокомбинаты в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях.

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По подсчетам специалистов, в среднем за месяц все эти заведения вместе потребляют более 5 миллионов киловатт-часов на сумму около 50 миллионов гривен.