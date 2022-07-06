Европейский рынок незаменим? Сможет ли РФ заполнить Азию своим газом

Россия не сможет быстро перенаправить поставки газа / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

России потребуется не менее 10 лет, чтобы нарастить поставки голубого топлива на азиатские рынки до уровня, близкого к прошлогоднему экспорту трубопроводного газа в Европу.

Такой прогноз дали аналитики Международного энергетического агентства (МЭА).

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По их мнению, санкции приведут к снижению добычи газа в РФ в 2022–2025 годах на 480 млрд куб. м.

В то же время экспорт газа в ЕС в 2021 году составил 155 млрд куб. м, и чтобы нарастить такие же объемы для азиатского рынка, потребуется не меньше 10 лет.

К 2025 году страна-агрессор сможет нарастить поставки газа (трубного и сжиженного) на рынок Азии дополнительно на 40 млрд куб. м и достичь чуть более 70 млрд куб. м в год.

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По данным МЭА, больше всего от санкций пострадают разработки в Западной Сибири и на Ямале, которые в основном поставляли газ в Европу.

Более устойчивыми окажутся месторождения в Восточной Сибири, ведь именно оттуда будут экспортировать голубое топливо в Китай.

Ожидается, что трубопроводный импорт с Китаем к 2025 году вырастет на 60%.

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Почему поставки изменятся?

Перенаправление потоков будет происходить на фоне резкого падения трубопроводного экспорта газа РФ в Европу (более чем на 45% в 2022 году, до 80 млрд куб. м).

Это приведет к тому, что в общей структуре импорта Евросоюза доля российских поставок упадет до самого низкого уровня за более чем 20 лет.

Такой прогноз специалисты сделали потому, что срок действия долгосрочных контрактов монополиста "Газпрома" рано или поздно истечет, а проблемы на магистрали Ямал – Европа и с поставками дочерним компаниям "Газпром Германия" сохранятся.

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