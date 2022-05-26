Газа станет меньше? Украина снизит потребление голубого топлива

Украина уменьшит потребление газа до уровня собственной добычи / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что у Украины есть план по уменьшению потребления голубого топлива.

Речь идет, в частности, о потреблении газа на уровне собственной добычи. Об этом пишет Правительственный портал.

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Помогут международные партнеры

Украина, по словам Галущенко, намерена снижать потребление газа до уровня собственной добычи. Кроме того, наша страна будет и дальше переходить на безуглеродную энергию.

Реализовать этот план помогут международные партнеры.

В частности, с нами будет сотрудничать USAID (Агентство США по международному развитию). Организация поможет подготовить новые проекты для развития энергосектора. Процесс должен начаться сразу после завершения войны в Украине.

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Украина имеет потенциал для экспорта электроэнергии

Галущенко добавил, что в планах Украины - увеличение коммерческого экспорта электроэнергии. И это, по словам министра, поможет странам ЕС избавиться от зависимости от энергоресурсов РФ.

"Это важно для нас, потому что на рынке электроэнергии возник дефицит из-за снижения уровня расчетов в результате войны. С другой стороны, увеличение экспорта украинской электроэнергии позволит европейским государствам в значительной степени заменить российский газ", – объяснил Галущенко.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщал, что в апреле экспорт электроэнергии в Польшу вырос на 35% по сравнению с довоенным январем.

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"До конца года мы планируем расширить возможности украинских энергетических компаний и сможем экспортировать в ЕС около 800 МВт электроэнергии в сутки", – отметил Шмигаль.

"Нафтогаз" предупредил о рисках

Ранее мы писали, что национальная компания "Нафтогаз Украины" определила: в 2022 году существуют различные риски, связанные с полномасштабной войной России против Украины.

Следовательно, есть некоторая неопределенность в работе группы и реализации активов, поскольку российское вторжение может повлиять на добычу голубого топлива. Дело в том, что очень много таких активов сосредоточено в Харьковской и Полтавской областях, и они близки к зоне боевых действий.

Еще один риск связан с возможностью получать доход благодаря контракту с "Газпромом" по организации транзита природного газа.

Также в "Нафтогазе" отмечают, что ее добыча газа составляет около 12 млрд. куб. м в год, а в нынешних ценовых условиях это означает высокую ценность группы для правительства.

В то же время президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал "Сегодня", что у "Нафтогаза" появилось немало проблем из-за войны, но никакой паники не должно быть.

Заявления некоторых политиков о том, что следующей зимой украинцы замерзнут, эксперт считает лишь попытками раскрутить ажиотаж вокруг этой темы и интерес к собственной персоне.

Всех бытовых потребителей Украина способна обеспечить газом собственной добычи и больше нигде его не покупать. Однако есть еще промышленность, которая потребляет огромное количество энергоносителей и должна работать.

После войны часть предприятий может временно не работать из-за разрушений, нанесенных российскими оккупантами. В таком случае потребление голубого топлива сильно снизится.

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