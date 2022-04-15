"Газпром" резко снизил прокачку через Украину – что произошло с транзитом

"Газпром" снизил прокачку газа через Украину / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Европейские потребители уменьшили свои заявки на поставку российского газа и "Газпром" резко снизил объемы транзита через территорию Украины.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

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"Газпром осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, согласно заявкам европейских потребителей – 71,6 млн кубометров на 15 апреля", – заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

Еще накануне, 14 апреля, заявка от европейцев составила 81,1 млн. кубометров.

То есть практически с начала полномасштабной войны и до начала апреля российский монополист прокачивал через украинскую ГТС максимально предусмотренные контрактом объемы голубого топлива.

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По данным агентства, к сокращению потребления природного газа привело и возрастание температуры воздуха.

Все это позволяет импортерам вернуться к гибкой оптимизации объемов потребления в зависимости от стоимости. Это значит, что "Газпром" проиграл ценовую конкуренцию, поскольку импортный газ поставляется по биржевому индексу "на месяц вперед" и по этому расчету стоимость в апреле составляет около 1400 дол. за тысячу кубометров.

В то время как на спотовом рынке, где контракты "на день вперед", стоимость газа там составляет 1001 дол. за тысячу кубометров.

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В то же время глава Кремля Владимир Путин заявил, что "Газпром" фактически поставляет газ бесплатно, поскольку Европа отказалась платить за него рублями

Оплата за газ в рублях

На самом деле Евросоюз не отказывается оплачивать потребленные ресурсы, просто делать это хотят в евро, согласно контрактам.

Оплата голубого топлива в рублях – это нарушение не только соглашений с РФ, но и собственных санкций, поэтому большинство стран ЕС решительно от этого отказались.

Большинство членов Евросоюза уже заявили, что делать этого не будут, однако о такой готовности заявила Венгрия.

"Сегодня" раньше писали, какие санкции против "Газпрома" ввела Австралия и рассказывали, как в Украине изменилась средняя цена на газ.