"Газпром" сократил поставки газа "Северным потоком-1" – что помешало РФ

Почему "Газпром" сократил поставки газа / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во вторник, 14 июня, российский монополист "Газпром" заявил, что не может обеспечить поставку обычных 167 млн кубометров в сутки "Северным потоком-1".

Российское агентство Интерфакс написало о причинах, по которым Газпром сократил поставки на 40%.

Реклама

Мешает "несвоевременный ремонт"

Обычно Газпром транспортировал по этому трубопроводу по 167 млн куб. м газа в сутки. Однако 14 июня это стало невозможным, и прокачать удалось всего 100 млн куб. м голубого топлива.

Причиной называют несвоевременное проведение ремонтных работ компанией Siemens.

"В связи с несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов по ремонту, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей (получено предписание Ростехнадзора о временном запрете деятельности) в настоящее время на компрессорной станции "Портовая" может быть использованы только три газоперекачивающие агрегаты", – говорится в сообщении.

Реклама

Напомним, что в целом пропускная способность "Северного потока-1" составляет 27 млрд куб. м в год.

Есть ли у Украины шанс уничтожить "Северный поток-1"

Ранее финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ рассказал "Сегодня", что "Северный поток-1" это своеобразная "пуповина", которая связывает Россию с Германией. И его нужно перерезать, чтобы это работало в пользу Украины.

Трубопровод обычно работает почти на 100% своей мощности. В то же время украинская ГТС, которая могла бы полностью заменить этот проект, загружена лишь на 19%.

Реклама

Кроме того, "Северный поток-1" это еще и инструмент влияния на германские политические элиты с помощью цены на голубое топливо.

Читайте, каким способом видит эксперт остановку "Северного потока-1".

"Сегодня" раньше писали, на сколько упали поставки голубого топлива с РФ с начала полномасштабной войны, и рассказывали, где Украина будет искать газ до следующего отопительного сезона.