Газпромовский "металл" умирает: в США озвучили судьбу "Северного потока – 2"

В США озвучили прогноз по российскому газопроводу / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Европе остановили сертификацию проекта "Северный поток – 2" из-за военного нападения России на Украину.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала российский газопровод "мертвым", передает NDTV.

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По ее словам, "Северный поток – 2" сейчас является не более чем куском металла на дне океана. Шансов на то, что "Газпрому" удастся восстановить проект на миллиарды долларов, фактически нет.

Санкции против России

Германия прекратила процесс сертификации "Северного потока – 2" еще 22 февраля в ответ на признание Россией псевдореспублик на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Европа единодушна в своей позиции – российский газопровод не является приоритетом для стран ЕС. Одна из причин состоит в том, что по новому трубопроводу газ подает старый поставщик – "Газпром".

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В то же время страны Запада усиливают санкции против энергетического сектора России. Трейдеры массово отказываются от покупки российской нефти.

Ранее мы писали, что из России и Беларуси бегут представители крупного бизнеса, сильнее приближающего страну-агрессорку к краху.