Готовятся к худшему сценарию: в Германии поняли, чем опасен российский газ

Германия может остаться без Северного потока / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Германия, которая раньше не хотела отказываться от поставок российского газа, наконец признала, что РФ использует голубое топливо как оружие. Теперь в Германии боятся, что Кремль полностью перекроет поставки газа, а страна к такой ситуации вовсе не готова.

Об этом пишет издание DW.

Реклама

"Сегодня мы вынуждены констатировать: Россия использует энергию как оружие. Никто ведь не верит в то, что Россия сокращает свои поставки газа исключительно по техническим причинам", – сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

В настоящее время в Германии больше всего опасаются, что что после 21 июля поставки газа по российскому газопроводу "Северный поток" вообще не возобновятся – даже в тех сильно ограниченных объемах (40% от проектной мощности), в которых они шли из России с середины июня.

Газ, турбина и Россия

В июне 2022 года в российской компании "Газпром" заявили, что сокращают поставки природного газа по газопроводу Северный поток – 1 на 40%. По словам россиян, это произойдет из-за "несвоевременного проведения ремонтных работ компанией Siemens". Позже в Кремле пригрозили, что проблемы с ремонтом турбин для газопровода "Северный поток" в Канаде могут привести к полной остановке проекта и "катастрофе для Германии".

Реклама

Уже в июле Германия официально попросила Канаду одобрить снятие санкций, разблокировать турбину и вернуть ее РФ, чтобы восстановить прокачку газа по российскому газопроводу. При этом правительство ФРГ понимает, что это может не сработать.

"Если "Газпром" после 21 июля не возобновит работу "Северного потока" и тем самым в значительной мере лишит Германию российского газа, то ФРГ вряд ли пойдет на какие-либо политические уступки", – отмечают журналисты издания DW.

Поэтому уже сейчас Германия сосредотачивается на главной задаче оставшихся недель до начала отопительного сезона в октябре: на максимально быстрой закачке газа в немецкие ПХГ. Они – самые мощные во всем Евросоюзе и способны покрыть примерно четверть годового потребления газа в ФРГ.

Реклама

"Сегодня" ранее уже рассказывали, почему в Министерстве энергетики Украины считают ситуацию с турбиной новым способом шантажа Европы со стороны РФ. Также мы писали, почему "Северный поток – 1" нужно немедленно остановить.