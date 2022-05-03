Идут следом за саперами: пригород Киева продолжают подключать к электричеству

Энергетики восстанавливают свет в освободившемся пригороде столицы / Фото: Коллаж: Сегодня

Почти месяц назад украинские войска освободили от российских оккупантов пригород Киева. Теперь города Буча, Гостомель и Ирпень постепенно возвращаются к мирной жизни.

На освобожденные территории практически сразу прибыли саперы, а одновременно с ними – ремонтники электросетей. Нам удалось посмотреть на работу одной из бригад, которая почти непрерывно работает над восстановлением разрушенной энергетической инфраструктуры Ирпеня и Гостомеля.

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"Мы работали там 24 и 25 февраля. 26 числа связь уже исчезла, поэтому мы начали покидать города. Надо было спасать семьи, потому что за окном уже стояла техника орков", – рассказывает Александр Данилюк, мастер бригады.

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Большинство людей решило ехать в столицу и в другие города, где еще не было русских военных. Пригород же столицы ожидала оккупация. Однако на местах оставалось еще много людей.

Тем временем россияне обстреливали мирные города безо всякой логики. По многоэтажкам били из тяжелого оружия, на домах до сих пор можно заметить следы от выстрелов. О действиях вражеской армии продолжает рассказывать Александр Данилюк, в доме которого россияне жили определенный период времени.

"Загнали они свой БТР прямо в подъезд мой как тайник. Потом напились и били по соседним домам", – говорит он.

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Когда мужчина вернулся домой, то не узнал собственного жилья:

"То что эти подонки опорожнялись в сумки, которые так и стояли у кроватей, где они спали – это история в этих краях привычная. Меньше с тем, показательно то, что случилось с холодильником энергетика – он был весь разорван. "Я сразу не понял, а потом дошло – это существо сидело на кухне, жрало мою пищу и просто бросало нож в холодильник. Развлекался".

После освобождения городов энергетики заезжали в города сразу после саперов.

"Шли так сразу за ними. Они расчищают нам путь, а мы идем. Сначала на подстанцию ребят заводили, а потом уже нам чистили возле линий (электропередач)" , – рассказывает электромонтер Сергей Рыбак.

Сейчас мастера работают без выходных и больших праздников. Живут вместе в Ирпене, куда вернулись после увольнения. Убрали за орками, нашли несколько не разорванных снарядов. Из техники уцелела только одна машина, но и она побита обломками.