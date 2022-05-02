Иск на миллиарды: украинский бизнесмен будет судиться с РФ за заводы в Мариуполе

Ахметов готовит иск к России за войну / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Группа "Метинвест" Рината Ахметова будет судиться с Россией из-за разрушений Мариупольского металлургического комбината имени Ильича и "Азовстали", которые находятся в украинском Мариуполе.

Об этом совладелец "Метинвеста" бизнесмен Ринат Ахметов сообщил изданию Le Temps.

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По словам бизнесмена, довоенная капитализаци заводов составляла около 10 млрд долларов. От России будут требовать возместить все убытки, которые понесли компании из-за вторжения российских войск.

"Российская армия продолжает разрушать Мариуполь и два его завода. Металлургические комбинаты им. Ильича и "Азовсталь" постоянно бомбят и обстреливают. Мы остановили производство и возобновим его только после нашей победы. Мы готовим судебные иски, чтобы потребовать от России возмещения всех убытков, причиненных нашим компаниям", – сказал он.

Ранее Ринат Ахметов заявил, что гордится тем, что завод Азовсталь стал оплотом сопротивления российскому вторжению. Он также отметил, что Мариуполь был и останется украинским городом.

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Также мы рассказывали, как Ринам Ахметов и его бизнес помогают украинской армии приближать победу в войне против РФ.