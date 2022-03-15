Испытания пройдены? Сможет ли Украина синхронизироваться с энергосистемой ЕС

В ДТЭК сообщили о результатах технически испытаний / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина успешно прошла технические испытания для синхронизации с европейской энергосистемой ENTSO-E.

Об этом сообщил гендиректор компании ДТЭК Максим Тимченко, пишет немецкое издание Der Spiegel.

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"В нашей нынешней ситуации нет оправдания тому, чтобы не завершить этот процесс как можно быстрее", – заявил Тимченко.

По данным Der Spiegel, окончательная синхронизация с ENTSO-E может произойти уже на этой неделе, и процесс, который может занимать годы, на этот раз должен быть максимально сжатым.

Такой шаг позволит Украине обезопасить электроснабжение для миллионов потребителей, а для стран ЕС откроет огромный рынок.

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Отсоединение от энергосистемы РФ

Кроме Украины, которая раньше была частью энергосистем России и Беларуси (БРЭЛЛ), отсоединиться от этих государств-агрессоров решили Латвия, Литва и Эстония.

Страны будут осуществлять этот переход постепенно, к 2025 году и уже обратились за дополнительным финансированием проекта в Европу.

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