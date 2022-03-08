Кому нефть, недорого? Еще одна страна отказывается от российского сырья

От российской нефти отказались в Австралии / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Крупнейшие нефтяные компании Австралии Ampol и Viva Energy больше не будут покупать российскую нефть из-за войны в Украине.
Об этом сообщает издание The Sydney Morning Herald.
Так, компания Viva изучала варианты утилизации двух грузов российской нефти, приобретенных еще до начала военной кампании России против Украины. Ожидалось, что груз прибудет в Австралию в течение следующих двух месяцев.
Топливный гигант Ampol тоже присоединился к остальному мировому сообществу и осудил вторжение РФ в Украину. В компании подтвердили, что не покупают российскую нефть или другие топливные продукты с начала войны.
Компании отметили, что отказавшись от российской нефти, воспользуются другими "цепочками поставок", чтобы обеспечить клиентам безопасную и надежную доставку топливных продуктов.
Помощь Запада
Россия, вторгнувшись в Украину, потеряала поддержку почти всего цивилизованного мира. Так, западные страны стали на сторону Украины и и помогают нашей стране бороться с агрессором.
Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко рассказывал, что после начала открытой войны с Россией Украина получила международную финансовую, техническую и гуманитарную поддержку на общую сумму 15 млрд долл. Из этих денег более 5 млрд направились сразу в бюджет.
Ранее мы писали, что США вступили в переговоры с Венесуэлой, чтобы избавиться от поставок российской нефти.