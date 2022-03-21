Конец нефтегазовой империи: сколько российских ресурсов окажется за бортом

Какого процента экспорта лишится Россия / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Евросоюз и другие страны, которые поддержали санкции против России, составляли 51,2% в товарообороте агрессора, а среди топливно-энергетического экспорта – 66,6% (178,1 млрд долл.).

Об этом сообщает издание The Bell, ссылаясь на аналитику "Финэкспертизы".

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В 2021 году оборот России с этими странами достигал 360 млрд долларов, или 45,8% всей внешней торговли страны.

Евросоюз был крупнейшим торговым партнером агрессора и обеспечивал 36% товарооборота в прошлом году, второе место занимал Китай, а на третьем расположились страны СНГ.

"В 48 стран, поддержавших санкции против России, шло ровно две трети, или 66,7% ($178,1 млрд), всего российского топливно-энергетического экспорта", – поясняется в исследовании.

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Стоит учесть, что на энергоресурсы и топливо приходилось 56,4% суммарного экспорта.

Конец эры нефтедобычи РФ

Исследователь геоэкономики и основатель исследовательской компании Zeihan on Geopolitics Питер Зейхан считает, что эра российского нефтепрома вскоре встретит свой закат.

Все дело в том, что Кремль лишится технологической помощи Запада, без которой добыча нефти в России упадет на 50% и не подлежит дальнейшему восстановлению.

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Зейхан напомнил, что после холодной войны понадобилось 32 года и помощь мировых компаний, чтобы РФ смогла наладить добычу черного золота.

"Сегодня" также писали, как российская нефть становится токсичной, и рассказывали, удастся ли Путину повторить иранский сценарий.