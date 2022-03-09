Корабль тонет? Что будет с РФ после запрета на импорт нефти

Запрет на импорт нефти: что будет с экономикой РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Санкции со стороны США, в частности запрет на импорт нефти и газа, не слишком убийственны для РФ, но тренд, заданный этим событием, приведет к дальнейшему давлению на Россию.

Об этом "Сегодня" рассказали эксперты в эксклюзивном комментарии.

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Так, по словам аналитика TeleTrade Сергея Родлера, решение США о запрете импорта российской нефти не приведет РФ к катастрофе, ведь российские компании поставляли главным образом тяжелую нефть, под которую заточены ряд американских заводов, ранее сотрудничавших с Венесуэлой.

"Так и Россия вряд ли получит серьезный урон, поскольку на США приходится порядка 10% экспорта, который можно переориентировать на азиатские страны", – говорит Сергей Родлер.

По его словам, основной ущерб будет нанесен по глобальной экономике через ускорение инфляции, которая и так находится на крайне высоких значениях. Дальнейшие запреты лишь подстегнут рост нефтяных цен: с 24 февраля стоимость барреля марки Brent выросла на 30%.

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Эксперты также отмечают: скачок мировых цен на нефть, скорее всего, приведет к резкому подорожанию бензина в Украине. По оценке директора консалтинговой компании А-95 Сергея Куюна, Украине стоит снизить налоги, которые были заложены в цену бензина, иначе скоро литр топлива будет стоить украинцу 50 гривен.

Отказ от российских энергоресурсов

Еще до официального решения США о полном отказе от российских нефти и газа объявил нефтяной гигант из Дании Во Royal Dutch Shell.

Компания заявила, немедленно выходит из всех российских проектов, закроет АЗС на территории агрессора, прекратит закупки сырой нефти в РФ, а также производство авиационного топлива и смазочных материалов.

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