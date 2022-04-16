Кремлевский проект обречен? Что ждет "Ямал-Европа" в скором будущем

Почему РФ скоро лишится еще одного газопровода / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российская война против Украины постепенно заставляет весь цивилизованный мир отказываться от энергоресурсов агрессора, которые фактически кормили РФ.

"Сегодня" пообщались с экономистом Алексеем Кущем и узнали, какова дальнейшая судьба газопровода "Ямал-Европа", который соединяет российские газовые месторождения с западной Европой.

Реклама

По словам эксперта, трубопровод уже осенью 2021 года начал работу в реверсном режиме – то есть голубое топливо из Германии начали закачивать в польские хранилища.

"Он давно перестал работу в аверсном режиме, а связано это было с тем, что "Газпром" резко сократил поставки природного газа в Европу", – рассказал эксперт.

Тогда российского монополиста обвинили в умышленном сокращении поставок на фоне дискуссий о возможном запуске "Северного потока-2".

"Я думаю, что все северные газовые и логистические проекты РФ будут постепенно умирать. Для тех объемов газа, которые еще использует Европа до зеленого перехода и нахождения новых источников поставок, будут использовать в основном южный газовый хаб", – говорит Кущ.

То есть это транспортировка газа по турецкому Голубому потоку, что сделает эту страну крупнейшим газовым хабом, считает эксперт. Он также отмечает, что северной Европе придется быстрее находить альтернативные источники газа.

Реклама

"Поэтому газопровод "Ямал-Европа", скорее всего не будет функционировать в аверсном режиме и лишь частично в реверсном", – подытожил экономист.

Что будет с "Северным потоком-2"?

Ранее мы рассказывали, что скандальный газопровод "Северный поток-2", который так и не успел начать свою работу, ждет неоднозначное будущее.

Алексей Кущ считает, что Европа не станет демонтировать его со дна моря и просто законсервирует.

Это может понадобиться в будущем, как козырь в переговорах с Россией, если там, конечно, сменится правящий режим. Однако, по мнению эксперта, это планы на очень далекую и призрачную перспективу.

Реклама

"Сегодня" также писали, почему главный российский монополист "Газпром" больше не нужен власти и рассказывали, почему Германия никак не может продать его "наследство".