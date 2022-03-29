Крупная компания по добыче нефти остановила инвестиции в РФ

Канадская компания решила покинуть РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Пока в мире дешевеет нефть, РФ из-за войны в Украине продолжает терять мировых партнеров: нефтесервисная компания Calfrac Well Services из Канады отказалась от инвестиций в РФ.

Об этом сказано в заявлении компании на официальном сайте.

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Также компания отказалась поставлять в Россию запчасти и оборудование, хотя санкции не предусматривают эмбарго на такие поставки.

"Совет директоров и руководство Calfrac глубоко разочарованы конфликтом в Украине. "Мы искренне надеемся, что мирное решение будет найдено как можно быстрее, чтобы положить конец этому гуманитарному кризису", – сказал Джордж Армоян, временно исполняющий обязанности генерального директора и директор Calfrac.

Сотрудники, которые работали на компанию в России, уже покинули страну и сейчас находятся за ее пределами.

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Отметим, что Calfrac консультирует компании, занимающиеся разведкой и добычей, предназначенные для увеличения добычи углеводородов из скважин, пробуренных на западе Канады, США, Аргентины и России.

Санкции против России

После полномасштабного вторжения войск России в Украину против российской нефти и газа выступили США, Великобритания и Польша, которые отказались покупать ресурсы у агрессора. Рынок РФ покинули мировые нефтяные компании – Shell, BP, Eni, E.ON.

На мировом рынке фиксируют подорожание фьючерсных контрактов на нефть, по которым еще 18 марта просили 110 долларов за баррель.

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Раньше мы рассказывали, что РФ целенаправленно бьет по украинским нефтебазам крылатыми ракетами, чтобы спровоцировать дефицит топлива и сорвать посевную. Также мы писали о том, в каких сферах ожидают рабочий бум после войны.