Курс акций "Газпрома" ищет новое дно – что происходит с газовым монополистом

Акции "Газпрома" продолжают падать / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Акции российской компании "Газпром" в понедельник, 25 апреля, снова спикировали вниз.

Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже.

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Самые низкие значения были в 12 дня и составили всего 202 рубля, к вечеру они немного поднялись (до 207 рублей), но все равно динамика по сравнению с предыдущим днем – негативная.

Динамика акций "Газпрома" / Фото: Investing.com

Резкий обвал акций газового гиганта произошел в момент нападения РФ на Украину. Тогда они скатились ниже 190 рублей, а в марте резко выросли выше 250.

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Такой успех долго не продержался и уже в апреле акции обвалились на 20% по сравнению с мартовскими пиками.

Хорошим знаком для компании было бы восстановление до 300 рублей, однако судя по негативной динамике, до этого еще очень далеко.

Может ли "Газпром" остановить транзит

Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал "Сегодня" что остановка транзита через Украину не выгодна ни Украине ни России.

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Поэтому прокачка голубого топлива будет продолжаться до последнего, даже в условиях войны.

По словам Охрименко, "Газпром" сейчас вовсе не в том положении чтобы шантажировать кого то, как это было в начале отопительного сезона.

Украина не может остановить транзит газа по своей воле, считает эксперт, поскольку это сделает ее виноватой стороной.

Совсем другое дело, если транзит прекратится или сократится по решению Евросоюза, который постепенно отказывается от российского газа.

"Сегодня" также писали, на сколько "Газпром" важен для путинского режима и рассказывали, почему все так ждут энергетического эмбарго от Евросоюза.