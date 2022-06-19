Курс в никуда? Как ембарго ЕС изменит угольный рынок РФ

В России подсчитали, что будет с экспортом угля из-за эмбарго / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В России в 2022 году из-за угольного эмбарго – если оно заработает в полную силу – добыча может сократиться на 17% по сравнению с 2021 годом, а снижение экспорта составит 30%.

Об этом сообщает Министерство энергетики РФ.

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В отчете министерства сказано: когда стало известно о том, что Европейский Союз вводит эмбарго на российский уголь, власти РФ считали возможным перенаправить экспорт угля через морские порты в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Но первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов уже тогда заявлял, что объемы вывоза угля из РФ немного просели. По данным Минэнерго, экспорт угля только в апреле 2022 года снизился на 20%.

Россия очнулась?

Совсем недавно глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что эмбарго в отношении российской нефти серьезно ослабит рубль и разгонит инфляцию. Такие заявления на столь высоком уровне прозвучали впервые.

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По словам чиновницы, кроме проблем с валютой, РФ ждет значительное сокращение импорта (развитые страны перестали продавать в Россию товары, поставлять услуги и технологии).

Ранее мы рассказывали, какая страна продолжает наращивать покупку дешевой российской нефти и угля и как эмбарго на нефть и газ из РФ скажется на кошельках европейцев.