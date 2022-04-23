Ликвидируют ущерб после оккупантов: в Украине продолжаются работы по восстановлению света

В Киевской области и Донецкой области продолжаются работы по восстановлению электроэнергии / Фото: Getty Images, ДТЭК

22 апреля аварийные бригады энергетиков вернули свет более 19 тысяч семей в 25 населенных пунктах Киевской и Донецкой областях.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

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"Электромонтеры ДТЭК починили часть сетей среднего и низкого напряжения в населенных пунктах Киевской области и вернули свет для 3159 семей. Частично возобновили электроснабжение в Вышгородском районе", – сообщили в ДТЭК.

Аварийно-ремонтные бригады ДТЭК Донецкие электросети за прошедшие сутки возобновили электроснабжение для жителей 24 населенных пунктов в Покровском, Краматорском и Бахмутском районах. В результате свет вернули 16 233 семей в Донецкой области.

Между тем из-за активных боевых действий без света остаются 223 населенных пункта Донецкой области.

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"Самые сложные направления – Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое и Великоновоселковское. Из-за активных боевых действий здесь регулярно повреждается электрооборудование и линии электропередач. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины для того, чтобы проводить ремонты линий", – отметили в компании.

Как работает украинская энергосистема

Прошел месяц времени с тех пор, как украинская энергосистема была интегрирована в европейскую. В дальнейшем у Евросоюза будет возможность отказаться от российских энергоносителей.

"Мы можем быть частью решения об отказе от российского газа, угля и энергоносителей в принципе", – сказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

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Украинскую электроэнергию с начала апреля получает Польша. Кроме электроэнергии украинцы могут обеспечивать западных партнеров еще и углем, а через 5 лет – газом собственной добычи.

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