Месть мировому бизнесу: в России хотят национализировать вышедшие из рынка компании

Россия планирует национализировать активы международного бизнеса / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Почти 60 международных компаний могут национализироваться в России. Речь идет прежде всего о бизнесе, который отказался работать на российском рынке.

Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на российские медиа.

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Список компаний, которым грозит потеря активов, могут дополнять. Его формирует российская "Общественная потребительская инициатива" в сотрудничестве с местными правоохранителями, министерством промышленности и Роскомнадзором. Будут соглашаться все действия с российским правительством и генеральной прокуратурой.

Власти страны-агрессорки возмущены тем, что зарубежный бизнес "просто так" закрывает свои предприятия в России. Идея с национализацией в ответ поступила 7 марта от путинской партии "Единая Россия".

Кроме национализации активов, с компаниями будут судиться и "привлекать к ответственности" – арестовывать счета, устанавливать свое управление, а руководителей могут привлечь к ответственности за мошенничество. Первыми в список попали такие известные бренды:

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Volkswagen;

Apple;

IKEA;

Microsoft;

IBM;

Shell;

McDonald's;

Porsche;

Toyota;

H&M и другие.

Санкции против России

В ответ на начало войны в Украине и вторжение на суверенные территории западные страны ввели немало санкций против России. Стране прогнозируют дефолт и безработицу.

По данным экономистов, российский Центробанк имел 650 миллиардов долларов резервов, но половину этой суммы арестовали. Есть трудности с покупкой золота у русского банка, страну отчасти отключили от SWIFT.

С российского рынка массово выходят международные компании, что приводит к оттоку инвестиций и остановке работы различных отраслей – автомобильных, авиационных, продуктовых и продовольственных.

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Раньше мы рассказывали, что за участие в войне против Украины наказали и Беларусь – ЕС оставила страну без евро.