Миллиарды вылетели в газовую трубу: почему "Северный поток-2" умер и больше не воскреснет

Российский газопровод окончательно скончался / Фото: Getty Images, Nord Stream 2, Коллаж: Сегодня

Россия несколько лет строила "Северный поток-2", который обошелся в 11 миллиардов долларов. Однако эти колоссальные суммы просто вылетели в трубу, потому что после начала войны в Украине никаких шансов запустить газ в Германию не осталось.

Как пишет CNBC, масштабный инфраструктурный проект просто уничтожили после нескольких лет геополитического пинбола.

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Первые признаки проблемы с газопроводом возникли осенью 2021 года, когда в Германии приостановили процесс его сертификации. Таков был ответ регулятора на стягивание российских войск к границам Украины, а "похороны" проекта состоялись после признания в Кремле псевдореспублик на Донбассе.

Начало полномасштабной войны России против Украины стало и началом геополитического кризиса в Европе. Следовательно, о совместных проектах и деловом партнерстве между Россией и ЕС больше не говорится.

Провал РФ в Европе

По словам руководительницы группы по геополитике Немецкого фонда Маршалла США Кристин Берзины, российское вторжение уничтожило "Северный поток-2", ведь ни одна европейская страна не разрешит использование газопровода после действий Путина. Даже действующие российские газопроводы имеют шаткое будущее в Европе.

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ЕС также пытается отказаться от российских энергоресурсов – до конца 2022 года планируется сократить импорт газа на две трети и к 2030 году отказаться от него вообще. Путину не помогли даже попытки шантажа с требованием перейти на расчет в рублях, которые успешно отклонили в Европе.

Американские аналитики убеждены, что "Северный поток-2" никогда не будет введен в эксплуатацию, поскольку отношение европейцев к российскому газу изменилось. Страны пытаются найти альтернативные источники и отойти от РФ вообще.

Судьба российского газопровода

Разработкой и эксплуатацией Nord Stream 2 AG занималась швейцарская "дочь" "Газпрома". Однако финансирование предоставляли и европейские компании: Wintershall Dea, Uniper, Engie, OMV и Shell. Сейчас все они отказались спонсировать проект, а Shell вообще вышла из российского рынка.

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Ранее энергетики описывали российский газопровод как "утонувший", через бюрократию и политические процессы, которые всегда были вокруг него. В то же время, немецкий регулятор по вопросам энергетики отметил, что "Северный поток-2" невозможно сертифицировать, потому что обязательным условием для этого является убеждение, что поставке ничего не угрожает. Такой уверенности в Германии нет.

Во многом судьба газопровода будет зависеть от разрешения ситуации в Украине. В частности, прекратит ли Путин войну и выведет свои войска. Европейцы единодушны в том, что пока российское вторжение не остановится, о запуске Северного потока-2 не может быть и речи.

"Даже в случае прекращения огня кажется маловероятным, что больше не будет существовать российской угрозы, особенно пока у власти президент Владимир Путин", – подчеркнул директор по вопросам энергетики и климата Eurasia Group Хеннинг Глойстайн.

Вероятно, Германия, если и согласится на восстановление Nord Stream 2, то после полной правительственной реформы в России и при условии, что это будет водородный трубопровод. Хотя такой сценарий тоже нереалистичен.

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер отметил, что сейчас немцы привыкают к мнению, что РФ – это их противник. Однако добавил, что европейцев не раз предупреждали обо всех рисках, связанных с "Северным потоком-2", как Украина, так и Польша.

Прогнозы по газопроводу

Еще в конце 2021 года США и Германия договорились о жестких совместных действиях против российского "Северного потока-2", если Россия нападет на Украину. Они взвесили все риски в случае сотрудничества с РФ, о которых их неоднократно предупреждали.

И хотя россияне довольно быстро завершили строительство трубы, запустить ее не могли несколько месяцев. Процедура сертификации началась в сентябре и длилась полгода. В процесс также удалось привлечь украинский "Нафтогаз".

А уже в начале 2022 года начали распространяться слухи о полной блокировке газопровода, как раз из-за возможной агрессии России по отношению к Украине. Тогда же в США в шутку предложили россиянам прокачивать через "Северный поток-2" водку.

Раньше мы рассказывали, кому может быть выгодным "Северный поток-2". В то же время после вторжения России в Украину оператор газопровода очень быстро объявил о банкротстве.