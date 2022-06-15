На одну сеть АЗС станет меньше? Чьи активы арестовали в Украине

СБУ арестовала белорусскую компанию в Украине / Фото: СБУ, Коллаж: Сегодня

Служба безопасности Украины арестовала активы белорусской топливной компании, которая участвовала в финансировании агрессии РФ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в среду, 15 июня.

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Правоохранители арестовали корпоративные права и банковские счета общей стоимостью около 20 млн грн.

Компания специализировалась на оптовой торговле разными видами топлива и за последний год экспортировала в нашу страну своих товаров почти на 20 млрд грн. Среди ее учредителей были белорусские госпредприятия, часть сырья закупалась в России, и таким образом, налоги поступали в бюджеты обеих стран.

Арестованные активы передали Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

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Также СБУ открыла уголовное производство сразу по двум статьям: за финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата власти, и за растрату.

На опубликованном СБУ фото название закрыто, но нетрудно догадаться, что речь идет о компании "БНК Украина", которая имеет собственную сеть АЗС в Украине. В частности, ее заправки можно видеть в Киеве и области. Дальнейшая судьба этих АЗС пока не известна.

Передача "Нафтогазу" заправок

После начала войны Кабмин принял решение передать "Нафтогазу" около 170 заправок Glusco. Многие с надеждой восприняли это новшество и решили, что это как-то поможет победить бензиновый кризис.

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Однако заместитель директора НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев заявил, что именно на базе Glusco никакой государственной сети заправок создано не будет, а значит, и сверхнизких цен никто устанавливать не собирается.

По словам эксперта, идея с национальной сетью АЗС вообще не может быть воплощена, пока в уставе "Нафтогаза" не будет соответствующих изменений и не будет установлен наблюдательный совет.

"Сегодня" писали, какое имущество еще получит "Нафтогаз" и что происходит с ценами на топливо в Украине.