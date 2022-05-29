На поводке у Венгрии: ЕС дает заднюю и вносит изменения в нефтяное эмбарго

Правительство Орбана получает максимальную выгоду для Венгрии / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Европейский Союз выдвинул новое предложение по санкциям против России – запретить импорт морской нефти, но не вводить эмбарго на главный нефтепровод "Дружба".

Как пишет Bloomberg, так надеются угодить Венгрии и побуждать страны блока наконец-то поддержать шестой пакет ограничений.

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Известно, что через "Дружбу" поставляют огромные объемы сырой нефти в Венгрию, поэтому его могут исключить из перечня санкций. Тогда страны получат полгода на отказ от российской морской нефти и восемь, чтобы покончить с нефтепродуктами из РФ.

Кто в плюсе?

Такие уступки позволят Венгрии выиграть больше времени на поиск технического решения по энергетической безопасности. Альтернативы в этот период будут искать также Словакия и Чехия.

Кроме того, с нововведениями, в Болгарии переходный период будет продолжаться до июня или декабря 2024 года. Хорватия может быть освобождена от импорта вакуумного газойля.

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Могут ограничить и перепродажу черного золота из РФ, которое попадает в другие страны по нефтепроводу Проект предусматривает ограничения по оказанию помощи, посредничеству или финансированию перевозок нефти в третьи страны. В то же время, пункт с запретом страхования отправлений, похоже, убрали.

В воскресенье, 29 мая, представители стран ЕС обсудят изменения в очередной пакет санкций против РФ. Для его принятия требуется поддержка всех участников блока.

Воздействие санкций

За последний месяц продолжалось немало дискуссий в Европе по поводу запрета импорта российской нефти. Сначала планировалось ввести эмбарго против всех видов черного золота и нефтепродуктов из России до начала 2023 года.

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В то же время Венгрия и Словакия получили время до конца 2024 года, а Чехия – до июня 2024 года. Страны сильно зависят от импорта энергоносителей и нуждаются в большем периоде для перехода.

Однако из-за требований Венгрии и длительных споров эмбарго до сих пор не внедрили. Правительство Виктора Орбана требует исключения из перечня санкций трубопроводной нефти и сумасшедших компенсаций.

Выручка лучших условий

Ранее экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ рассказал "Сегодня", что блокировка эмбарго на нефть Венгрией является лишь шантажом, чтобы выторговать себе лучшие условия. Об этом свидетельствует требование выделить два миллиарда евро на модернизацию энергосистемы и нефтеперерабатывающих заводов в стране.

"Сказать, что им действительно нужно два миллиарда и у них такая критическая ситуация – нельзя. Но истина всегда посредине и утверждать, что они полностью имитируют эту зависимость, тоже нельзя", – заметил эксперт.

По словам эксперта, Орбан лукавит об отсутствии альтернатив, поскольку Венгрия может получать природный газ из Азербайджана по газопроводу "Танап". Закупки нефти могут происходить в Хорватии. Но все дело в ценах, поскольку РФ многие годы подкупала венгров низкой стоимостью ресурса.

Через территорию Украины проходит нефтепровод "Дружба". В критической ситуации его можно просто перекрыть, поэтому независимо от шестого пакета санкций, Венгрия может потерять кровавые ресурсы из России.

В то же время некоторые компании из Европы готовы покупать российский газ по новой сложной платежной системе. А крупные игроки на мировом рынке используют ситуацию и скупают российскую нефть по дешевке.