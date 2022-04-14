"Нафтогаз" обратился к украинцам с просьбой – что нужно сделать во время войны

Украинцев просят погасить платежки за газ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
"Нафтогаз" попросил всех украинцев, которые имеют возможность, оплатить счета за газ за март, чтобы поддержать своего поставщика во время войны.
Об этом компания сообщила в своих социальных сетях.
В Нафтогазе также напомнили, что на период действия военного положения в Украине отменили штрафы за неуплату платежей за газ и отключение потребителей от услуг.
"Мы понимаем ситуацию каждого, поэтому просим вас оплатить счета по возможности. Мы формируем платежки ежемесячно 10-12 числа. Сумма к оплате рассчитывается на основе данных о потребленном газе, которые передает ваш оператор ГРМ (облгаз)", – попросили у компании.
Как это сделать во время войны?
На данный момент оплатить счет за газ можно даже не выходя из дома и находясь в другом месте.
Это можно сделать следующими способами:
- в личном кабинете на my.gas.ua;
- в чате GASUA у Viber и Telegram;
- через сайты и мобильные приложения банков;
- с помощью платежных систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay);
- через платежные терминалы самообслуживания (оффлайн).
Кроме этого, онлайн можно посмотреть и информацию о потребленном газе, т.е. платежки.
Для этого можно использовать личный кабинет на my.gas.ua или чат Gasua в Viber или Telegram, а также:
- электронную почту;
- отделение "Укрпочты" после 20 числа этого месяца.
"Сегодня" также писали, кто может получить компенсацию от государства за коммунальные услуги и рассказывали, почему "Нафтогаз" хочет полностью отказаться от закупки газа в ЕС.