Нагло и беспринципно! Россию обвинили в краже украинской металлопродукции

Действия России считают пиратскими / Фото: Коллаж: Сегодня

Горно-металлургический холдинг "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского заявил о пиратских действиях со стороны Российской Федерации посредством кражи металлопродукции в порту Мариуполя, предназначенной для иностранных потребителей.

Как сообщают в компании, на день начала войны в порту Мариуполя была металлургическая продукция, производимая на предприятиях группы "Метинвест" – металлургических комбинатах "Азовсталь" и ММК им. Ильича.

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"Указанная металлургическая продукция должна быть экспортирована покупателям из разных стран, включая Испанию, Италию, Бельгию, Грецию, Португалию и Турцию", – констатируется в заявлении.

На момент начала военного вторжения в акватории мариупольского порта было зафиксировано несколько коммерческих судов: Smarta (Либерия), Azov Concord (Мальта), Azburg (Доминика), Tzarevna (Мальта), Blue Star I (Панама) и Lady Augusta (Ямайка), на которые уже загружено 28 тыс. тонн металлопродукции.

При этом отмечается, что существует высокий риск, что указанные суда оккупанты используют для хищения и незаконного вывоза металлургической продукции, принадлежащей группе "Метинвест".

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"Незаконные действия по захвату и восстановлению работы мариупольского порта явно свидетельствуют о том, что указанную металлопродукцию оккупанты могут вывозить ориентировочно в порты в Ростове, Таганроге, Новороссийске, Туапсе и оккупированного Севастополя с целью дальнейшей незаконной продажи украденной продукции в страны Африки и Азии, которые не поддерживают санкционную политику в отношении РФ", – говорится в заявлении.

Заметим, что по международному праву и законодательству Украины действия представителей страны-агрессора по вооруженному захвату торговых судов и продукции группы "Метинвест" имеют все признаки пиратства и нарушения законов и обычаев войны посредством мародерства, которые являются тяжкими международными преступлениями.

Как резюмируют в заявлении, группа "Метинвест" приложит все возможные законные усилия для привлечения всех виновных и их сообщников к строгой юридической ответственности.

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"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепи от добычи ЗРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, расположенных в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Бизнес объединился

Раньше мы рассказывали, что после 24 февраля украинские бизнесмены из списка Forbes объединились ради общей цели – победы над российским агрессором. С первых дней войны они перечисляют деньги на армию и поддержку переселенцев.

В частности, еще в марте Ринат Ахметов открыто назвал российское вторжение военным преступлением и сконцентрировал свой бизнес на поддержке украинцев.

"Весь наш бизнес, все наши предприятия сконцентрированы только на одном – помогать людям выжить, делать все, чтобы они не остались один на один с бедой. И все, что в моих силах, я делаю и буду для этого делать", – заявил бизнесмен.

Раньше мы рассказывали, как украинский бизнес помогает больницам во время войны, а также писали, какую помощь передали украинским военным.