Не похожа на прокаженную! Казахстан меняет название своей нефти, чтобы ее не путали с российской

Казахстан пытается дистанцироваться от нефти агрессора / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Казахстан, пытаясь дистанцироваться от нефти российского происхождения, меняет название своего сырья на Kazakhstan Export Blend Crude Oil (KEBCO). Таким образом, он хочет избежать рисков санкций и проблем с финансированием.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ответ казахстанского производителя нефти СНПС-Актобемунайгаз по запросу агентства.

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Поэтому, как сказал производитель сырья, из-за "последних значительных геополитических изменений" название KEBCO будет применяться уже с 6 июня 2022 года. По словам одного из собеседников издания, Министерство энергетики Казахстана собирается попросить разрешение у правительства на официальное использование нового сорта.

Казахстанские поставки путали с российскими

Заметим, что Казахстан экспортирует свою нефть именно через российские морские порты. Использует он их в качестве транзитного маршрута для 20% своего экспортного потока нефти, или около 13,3 млн тонн в 2021 году.

По словам трейдеров, казахстанские поставки неоднократно принимались за российские бочки. Нефтяники надеются, что смогут выбороть в борьбе лучшие цены на свою нефть и легче ее продавать, если в документах будет четко указано, что она не поступает из России.

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Большой проигрыш РФ

ЕС недавно согласовал шестой пакет санкций, который очень долго не могли принять из-за вопроса нефтяного эмбарго. И все это из-за Венгрии, которая выступала против полного запрета на российский ресурс.

Следовательно, санкции запрещают покупать сырую нефть и нефтепродукты из России, доставляемые в страны ЕС по морю. Но пока ограничений не будет на закупку трубопроводной нефти.

Они начнут действовать в течение следующего времени: шесть месяцев с начала действия санкций на сырую нефть и восемь месяцев на нефтепродукты.

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"По подсчетам Bloomberg, поставки морским транспортом составляют около двух третей российского импорта нефти, и когда эта мера будет введена в действие, по подсчетам Bloomberg, это будет стоить Путину до 10 миллиардов долларов в год", – говорится в сообщении.

Причина таких потерь для агрессора состоит в том, что РФ вынуждена будет продавать нефть со скидкой в Азию, и это значительно дешевле, чем цена на фьючерсы на Brent.

Ранее мы писали, что некоторые компании из Европы готовы покупать российский газ по новой сложной платежной системе. А также рассказывали, какие крупные игроки на мировом рынке используют ситуацию и скупают российскую нефть по дешевке.