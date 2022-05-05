Неприступная крепость: как на Азовстали готовились ко вторжению российских войск

На заводе Азовсталь продолжают прятаться мирные люди / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На территории металлургического комбината "Азовсталь" бомбоубежища есть под каждым подразделением, и в них все ещё находятся сотни мирных жителей.

Об этом рассказал гендиректор комбината Энвер Цкитишвили.

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"У "Азовстали" бомбоубежища рассчитаны на 12 тысяч человек. Поэтому мы объявили всем, что будем укрывать в этих бомбоубежищах всех, кто придёт. На сегодняшний момент на комбинате находятся до 200 мирных жителей. Точную цифру не скажет никто, потому что связи практически нет", – рассказал он.

По его словам, перед началом военных действий компания "Метинвест" снабдила все бомбоубежища водой и сухпайками.

"Мы не подозревали, какой будет война и какими колоссальными будут разрушения, но у нас был опыт 2014 года. И мы понимали, что можем принять не только сотрудников завода, но и жителей Мариуполя", – пояснил он.

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По его словам, 156 человек, эвакуированные из комбината на днях, – это чудо, которое стало возможным благодаря президенту Зеленскому и мировым лидерам, и эту работу очень важно продолжать.

"Компания "Метинвест" прилагает все усилия для того, чтобы эвакуировать мирных жителей. Наши водители участвуют в гуманитарных конвоях, вывозят людей. Из тех мирных жителей, которых эвакуировали, самому младшему – 4,5 месяца. И из них два месяца ребёнок просидел в подвале. Именно для этих грудных детей батальон "Азов" выходил ночью в город. И искал по разбитым аптекам памперсы и питание", – поделился Цкитишвили.

Как известно, несмотря на осаду и непрекращающиеся тяжёлые бои, украинские бойцы полка "Азов" продолжают удерживать завод "Азовсталь", а вместе с ним и город Мариуполь под украинским контролем.

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Собственник комбината, украинский бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что гордится фактом того, что "Азовсталь" стал символом стойкости Украины.

И подчеркнул: ни при каких обстоятельствах мариупольские металлургические комбинаты не будут работать под российской оккупацией.

Ранее мы рассказывали, что российские военные продолжают обстрел металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, и писали, что из-за российских обстрелов на территории завода погибли две мирные женщины.