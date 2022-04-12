Нужна работа: для эвакуированных металлургов и ремонтников подготовили вакансии

Переселенцам предоставят работу на промышленных предприятиях / Фото: Пресс-служба Группы Метинвест, Коллаж: Сегодня
Группа Метинвест намерена трудоустроить большинство металлургов и ремонтников, выехавших из зоны боевых действий в тех городах, где есть ее предприятия.
Как сообщили на сайте компании, прежде всего, на работу будут брать людей из Мариуполя – для них подготовили 2000 вакансий.
Продолжаются переговоры с партнерами Метинвест о возможности найма большего количества рабочих. Их могут принять на работу в коммунальные предприятия и гуманитарные миссии. Речь идет о работниках из:
- мариупольских меткомбинатов;
- предприятий в Авдеевке.
"Производство в Запорожье запускаем, но оно не работает по полной. Сниженные объемы в Кривом Роге, Каменском и Покровске" , – отметили в компании.
Трудоустройство переселенцев
Работникам стараются максимально сохранить работу и зарплату. Таким образом, бизнес приобщается к сохранению экономики и противостоянию российской агрессии.
Для трудоустройства необходимо:
- зарегистрироваться на горячей линии компании 0-800-60-50-00;
- сообщить свои данные;
- проходить еженедельную регистрацию в центрах карьеры Метинвест в городах присутствия.
Для трудоустраиваемых предусмотрены выплаты в размере 10 тысяч гривен от группы Метинвест, как помощь в обустройстве быта.
В общем, из Мариуполя выехало свыше 13 тыс. сотрудников компании, которые расселяются на специально подготовленных объектах, им оказывают гуманитарную помощь.
Работа в Украине и за рубежом
После начала войны России против Украины многие наши граждане остались без работы. Кого отправили в отпуск, кого уволили из-за того, что работа на предприятиях остановилась, чье место работы было просто уничтожено ракетами и бомбами врага, а кто-то хочет найти новую работу, чтобы продолжать кормить семью.
Эксперты говорят, что стабильная работа есть у тех, кто до войны работал на западные компании – в первую очередь речь идет об айтишниках. Также шанс остаться у дела есть у тех, кто работает дистанционно. Сейчас на такие вакансии есть спрос и предложение.
Ищут специалистов в сферах ИТ, делопроизводства, продаж, маркетинга и рекламы. Некоторые компании готовы брать людей без опыта. На таких должностях можно неплохо заработать – в среднем 21 000 грн.
Мы также писали, сколько украинцев потеряли заработок во время войны и что изменилось в украинских трудовых отношениях на период военного положения.