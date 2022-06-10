Оккупанты продолжают разворовывать Украину – что вывезли в РФ на этот раз

Оккупанты продолжаю красть украинский металл / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Уже второй корабль, загруженный краденым украинским металлом из Мариуполя, прибыл в Ростов-на-Дону.
Об этом сообщают росСМИ.
"Второе судно доставило металл из Мариуполя в Ростов-на-Дону. Судно было нагружено листовым металлом. Днем ранее таможенники Ростова-на-Дону поместили металлопродукцию с первого судна, прибывшего из Мариуполя, на временное хранение в зону контроля", – сказано в сообщении.
Кража металла из Мариуполя
Компания Метинвест ранее заявила, что российские оккупанты собираются украсть и незаконно вывезти из порта Мариуполя металлургическую продукцию, изготовленную на заводах Азовсталь и ММК им. Ильича, что является международным преступлением. По данным пресс-службы компании, всего оккупанты планируют вывезти около 200 тыс. тонн металла и чугуна, стоимость которых составляет 170 млн. долл.
Позже комбинаты ММК им. Ильича и Азовсталь обратились в Офис Генерального прокурора с просьбой открыть уголовное производство по краже российскими оккупантами металлопродукции, принадлежащей комбинатам.
Эксперты призывают власть максимально документировать все случаи, связанные с воровством украинской зерновой и металлургической продукции. Это нужно, чтобы привлечь ответственных к международным судам.
"Сегодня" ранее писали, какую роль в украинской экономике играют эти отрасли и рассказывали, как россияне признали, что воруют украинское зерно и металл.