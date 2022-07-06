"Оператор ГТС" начал заполнять хранилища: хватит ли украинцам газа на зиму

Украинцев ждет самый сложный отопительный сезон / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Следующий отопительный сезон будет самым сложным в истории Украины и для его прохождения в подземные хранилища закачали уже 11 млрд. кубов газа. К зиме эти цифры должны составить 19 млрд кубов.
Об этом во время брифинга заявил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.
По словам Макогона, Кабмин тщательно занимается вопросом подготовки к этому периоду, и именно 19 млрд кубометров голубого топлива в подземных хранилищах позволят Украине без проблем пройти его.
Также Макогон рассказал, что стране придется закупить дополнительные объемы газа, поскольку собственной добычи недостаточно, чтобы покрыть все потребности.
"До войны мы потребляли 30 млрд кубометров в год. Добывали самостоятельно 20 млрд. Сейчас уменьшилось потребление. Ожидаем, что будет на уровне 21-22 млрд, добыча тоже немного уменьшилась. Дополнительные 3-4 млрд кубометров нам нужно импортировать", – объяснил он.
Отопительный сезон 2022/2023
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признался, что в некоторых населенных пунктах не удастся возобновить централизованные поставки до конца этого года, то есть и до старта нового отопительного сезона.
Такая ситуация возникла из-за российских обстрелов и бомбардировок, которые полностью разрушили сотни котельных и других инфраструктурных объектов и теперь их придется отстраивать с нуля.
Премьер также рассказал, что правительство уже создало запас быстрых модульных котельных на разных видах топлива. Их можно разворачивать в течение одной недели.
Кроме этого, в Украине даже на худший случай все процедуры прописаны и согласованы с органами местного самоуправления.
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