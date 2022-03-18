Оператор ГТС отчитался о десятках поврежденных из-за оккупантов газораспределительных станций

Оккупанты повредили десятки газораспределительных станций / Фото: Getty Images, Оператор ГТС Украины, Коллаж: Сегодня

По состоянию на 18 марта в Украине отключили 42 газораспределительные станции в результате боевых действий. Продолжают работать 1353 ГРС.

Об этом сообщил Оператор газотранспортной системы Украины.

Реклама

Поврежденные объекты пытаются отремонтировать, а целые станции транспортируют газ потребителям. В течение 17 марта импортировали из Европы около 10 миллионов кубометров газа, а всего по трубопроводам Украины прокачали 93,5 миллиона кубометров голубого топлива.

Российские оккупанты атаковали компрессорную станцию "Марьевка" в Николаевской области. Пострадали производственные здания и инфраструктура, с работниками все хорошо. Газ продолжают транспортировать.

В то же время, энергетики работают над резервными вариантами электроснабжения. Если будут перебои со светом, надеются получить энергию от солнечных панелей и таким образом обеспечить дальнейшую транспортировку газа.

Реклама

Энергетика в Украине работает

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что в Украине достаточно газа для обеспечения потребностей потребителей. Проблема только в том, что инфраструктуру прицельно уничтожают российские оккупанты.

Ранее Украина договорилась о снабжении голубого топлива из Польши в случае необходимости. Теперь у страны есть три резервных источника для обеспечения газом.

На днях украинскую энергосистему все-таки присоединили к европейской ENTSO-E. Это открыло для страны новые экономические пространства и одновременно лишило общего советского наследия с Россией и Беларусью.

Реклама

Мы также рассказывали о том, что Германия надеется вскоре спрыгнуть с газового крючка и отказаться от российских энергоресурсов. Чем заменить половину импортируемого топлива из России уже придумали.