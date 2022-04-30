Остановленные из-за санкций вагоны НОВАТЭК могут взорваться — Россия умоляет Польшу о помощи

НОВАТЭК требует принять меры, чтобы помешать катастрофе / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

500 железнодорожных вагонов в Польше, принадлежащие российской энергокомпании НОВАТЭК, могут взорваться. Заметим, что они загружены сжиженным нефтяным газом.

Об этом говорится в заявлении компании.

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"В связи с физико-химическими свойствами газа СУГ в случае более длительной стоянки этих вагонов на путях, повышения наружной температуры, а значит, и повышения давления газа в вагонах возможен самопроизвольный выброс газа в атмосферу", — говорится в их заявлении.

Компания требует принять меры, чтобы доставить эти вагоны с газом на грузовые терминалы.

Напомним, что вагоны были остановлены после того, как Польша одобрила санкционный список, в который вошел российский "Газпром", ряд российских и белорусских олигархов.

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Отказ Польши от угля агрессора

Польша ввела эмбарго на уголь России.

Принятый закон запрещает ввоз в Польшу и транзит через территорию энергетического или коксующегося угля из России и Беларуси.

Нарушителям запрета грозит конфискация товара и штраф в размере до 20 млн злотых (это примерно 140 млн гривен). Кроме того, этот закон запрещает использование символов, поддерживающих агрессию РФ против Украины. За нарушение запрета может грозить штраф или лишение свободы сроком до двух лет.

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Раньше мы рассказывали, что Джо Байден подписал два закона, вводящие новые санкции против России и Беларуси.

Также мы писали, кому "Газпром" сделает хуже отключением Польши и Болгарии.