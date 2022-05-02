От России снова отказались: финская компания остановила совместное с РФ строительство АЭС

В Финляндии не будут строить АЭС с РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из-за систематических сбоев с поставкой оборудования, обострившихся после начала войны в Украине, финская проектная компания Fennovoima расторгла контракт с подразделением "Росатома" – RAOS Project – на строительство АЭС Ханхикиви-1.

Об этом говорится в заявлении компании.

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Компания собирается законсервировать объект.

"Сотрудничество с RAOS прекращается с немедленным вступлением в силу, а также прекращаются работы по проектированию и лицензированию, работы на площадке Ханхикиви-1 с участием RAOS" – говорится в сообщении.

В начале весны министр экономического развития Финляндии Мика Линтиля заявлял, что выдача проекта АЭС Ханхикиви с участием "Росатома" вряд ли получит лицензию из-за войны России в Украине.

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Отметим, что "Росатом" и Fennovoima подписали контракт на строительство АЭС Ханхикиви-1 в конце 2013 года.

Госкорпорации из РФ принадлежит 34% проекта, еще 66% – финским акционерам.

Планировалось, что строительство АЭС стартует в начале 2022 года, а в 2029 году станция должна была заработать.

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Россия сокращает экспорт газа в Европу

Экспорт российского природного газа в Европу в апреле 2022 года уменьшился до минимума за три месяца.

Так, в апреле "Газпром" на ключевые зарубежные рынки поставлял в среднем 387 млн кубометров газа в день — это на 22% меньше, чем было в марте. С января по апрель 2022 года российский монополист экспортировал 50,1 млрд кубометров — на 26,9% меньше, чем за тот же период 2021 года.

Ранее мы рассказывали, что Финляндия готовится полностью отказаться от голубого топлива из РФ. О том, как будут отмирать кремлевские газопроводы, читайте в нашем материале ЗДЕСь.