Отказ от нефти и газа агрессора: Shell полностью уходит из России

Компания изменила свое решение и поддержала Украину / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня

Нефтяная компания-гигант Royal Dutch Shell объявила, что отказывается от российских нефти и газа.

Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

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Ранее компания заявляла, что не откажется от российских энергоносителей, но будет вкладывать доходы от их продажи в фонд гуманитарной помощи Украине.

Теперь компании резко изменила свое мнение и заявила, что выйдет из проектов российской нефтегазовой отрасли, немедленно прекратит все закупки российской сырой нефти, а также закроет сервисные станции, производство авиационного топлива и смазочных материалов в России.

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