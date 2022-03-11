Открылось новое направление: Украина сможет импортировать газ из Польши

Украина сможет импортировать газ из Польши / Фото: УНИАН, Оператор ГТС Украины, Коллаж: Сегодня

Украина сможет гарантированно поставлять газ из Польши, если вдруг возникнет необходимость. Можно воспользоваться и LNG-терминалом.

Такую информацию обнародовали на сайте Оператора ГТС Украины по результатам переговоров с оператором газотранспортной системы Польши Gaz System S.A.

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Это позволит гарантированно получить газ для нужд украинцев, если Россия внезапно прекратит транзит голубого топлива в Европу через наши системы. Газ в Украину сможет поступать из:

Польши;

Венгрии;

Словакия.

Среди основных предложений на аукционе есть закупка газа в течение суток и на сутки наперед. Кроме того, доступна по контракту покупка годовой, квартальной и месячной мощности.

По информации Оператора ГТС, за сутки Украина потребляет до 120 миллионов кубометров газа. С начала года с операторами смежных газотранспортных систем заключили соглашения на импорт голубого топлива общим объемом до 50 миллионов кубометров в сутки.

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Ситуация на трубопроводе

В начале января Россия активно спекулировала на транспортировке газа в Европу. Тогда "Газпром" снизил объемы транспортируемого газа на 25%. Однако уже после начала войны в Украине, российский оператор подает максимальный объем голубого топлива через украинские системы.

В то же время на объектах ГТС в Украине выросли риски из-за попыток вторжения оккупантов, которые фиксировали в Луганской и Харьковской областях. В связи с этим есть угроза перебоев в транспортировке газа к потребителям.

Раньше русские наемники повредили газопровод в Донецкой области, поэтому населенные пункты от Угледара до Бердянска не получают голубого топлива.