Первый пошел: релоцированная Corum Group выпустила продукцию на новых мощностях

Новая техника будет помогать шахтерам в работе / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, ДТЭК Энерго

Компания Corum Group Рината Ахметова недавно перевезла производственные мощности в западные области Украины.

Как сообщили в компании ДТЭК Энерго, владеющей Corum Group, после релокации уже выпустили первый шахтный комбайн для добычи угля.

Реклама

"Несмотря на войну и релокацию на руках наших машиностроителей рождаются новейшие образцы техники", – подчеркнул гендиректор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

По его словам, проходческий комбайн RH220 поможет украинским шахтерам быстрее и безопаснее добывать уголь. Таким образом, работа ТЭС будет надежной, а украинцы – обеспечены теплом и светом.

Новая техника

Комбайн RH220 имеет массу 80 тонн. Он предназначен для механизации отбойки, погрузки и транспортировки разрушенной горной массы.

Реклама

Энергетики утверждают, что во время сборки техники использовали комплектующие лучших европейских производителей. Это гарантирует более высокое качество и безопасность работы механизмов.

Новинкой техники можно управлять дистанционно, а за работой следить онлайн с поверхности шахты. Для этого есть специальный пульт управления, обеспечивающий защиту шахтера на рабочем месте.

Налаживание производства

Как сообщили в компании ДТЭК Энерго, их машиностроительные предприятия одними из первых в условиях войны успешно перенесли производственные мощности из областей, где продолжаются боевые действия в другие регионы Украины.

Реклама

Такое решение позволило обеспечить бесперебойную поставку необходимого оборудования для украинских шахтеров. Только что созданный RH220 протестируют, а впоследствии начнут производить в промышленных масштабах.

Новые производственные мощности Corum Group расположены в Хмельницкой и Волынской областях.

Ранее мы рассказывали, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе прошла акция Stop Bloody Energy, участники которой напомнили, почему международный бизнес должен уйти из РФ. В то же время украинские аграрии могут уже сейчас готовиться к осенней кампании и купить товары по выгодным ценам.