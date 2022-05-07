Помогают Киевщине: как украинские энергетики ликвидируют затопление

Энергетики способствуют быстрой ликвидации затоплений / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Компания ДТЭК помогает ликвидировать затопление в Киевской области, возникшее в результате уничтожения плотины между рекой Ирпень и Киевским водохранилищем.

Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

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Сейчас работаем над тем, чтобы возобновить питание из подстанции, заживляющей насосы, которые выкачивают воду между рекой Ирпень и Киевским водохранилищем. Это необходимо для того, чтобы запустить насосы и начать ликвидировать затопления, которые сейчас есть в Демидове и Казаровичах Вышгородского района, – сказал он.

Сахарук добавил, что из-за уничтожения плотины между рекой Ирпень и Киевским водохранилищем, в некоторых районах Киевской области ДТЭК начал работать над повышением надежности электроснабжения.

Также, по его словам, ремонтные бригады компании работают над восстановлением электроснабжения в Киевской и Донецкой областях, при этом работы в Киевской области уже находятся на финальной стадии.

Напомним, с начала войны ремонтные бригады ДТЭК Рината Ахметова вернули свет для более 1,4 млн потребителей.

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Раньше мы писали, сколько электроэнергии во время войны произвели украинские ТЭС, и рассказывали, благодаря кому украинские города остаются со светом даже во время войны.