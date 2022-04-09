После разминирования: энергетики вернули свет жителям Киевщины

Жители Киевщины теперь снова имеют свет в домах / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

За сутки 8 апреля аварийные бригады вернули свет для 3192 семей в 28 населенных пунктах Киевской области, освобожденных Вооруженными силами Украины от российских оккупантов.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

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По словам представителей компании, энергетики уже начали частичные возобновления электроснабжения в Богдановке, Броварского района, где люди месяц находились без света.

В Бучанском районе полностью вернули свет в село Колонщина, а также частично в пгт Макаров и селах: Зуровка, Ясногородка, Маковище, Вышеград, Петрушки, Личанка, Мила, Шпитьки, Музычи.

В Броварском районе частично возобновили электроснабжение в селах: Рудня, Богдановка, Кулажинцы, Светильня, Большая Дымерка, Скибин, Плоское, Коржи, Лукьяновка, Победа, а также здания горсовета в Ирпене.

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9 апреля энергетики ДТЭК планируют выполнять работы по восстановлению электроснабжения еще в 23 населенных пунктах Броварского, Бучанского, Вышгородского районов.

Усложняет ремонт затопления территории с сетями компании. Враг разрушил насосную станцию, качавшую воду из реки Ирпень на Днепр, и вода разлилась на значительной территории области. Поэтому восстановление электроснабжения в населенных пунктах Вышгородского района займет еще несколько дней, — пояснили в компании.

Напомним, что в Донецкой области энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение для 1200 семей в 5 населенных пунктах Краматорского, Покровского и Бахмутского районов.

Как энергетики работают во время войны

По данным Министерства энергетики, в марте аварийно-ремонтные бригады энергетиков вернули свет более чем 1,7 млн потребителей по всей стране. Еще 200 тыс. домов переподключили к сети с начала апреля. Ежедневно энергетики ремонтируют сети и возобновляют электроснабжение от 50 до 60 тысяч домохозяйств.

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Около половины всех ремонтных работ пришлось на Киевскую и Донецкую области. Местные компании ДТЭК Рината Ахметова – Киевские и Донецкие региональные электросети – с начала войны вернули свет 891 тысячи семей.

В условиях непрерывных боевых действий энергетики работают только с разрешения и в сопровождении Вооруженных сил Украины .

В конце марта героические усилия энергетиков отметил премьер-министр Денис Шмигаль, вручив работникам Укрэнерго и ДТЭК государственные награды.

Раньше мы рассказывали, как работает украинская энергетическая система в условиях войны. Заметим, что она не только устояла, но и шагнула вперед.

Также мы писали, что гендиректор компании ДТЭК озвучил предложение странам Запада, которые помогут остановить агрессию России в Украине.