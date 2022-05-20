Предательство близко? Европа продолжит финансировать Россию в обход санкциям

Схема позволит покупать газ в России / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В ЕС подтвердили схему, суть которой состоит в закупки газа в России в обход санкциям. При этом отмечается, что импортеры не могут выходить за пределы указаний Европейской комиссии.

Об этом сообщил представитель Еврокомиссии, передает Reuters.

Реклама

По его словам, для этого импортерам нужно:

открыть банковский счет в валюте контракта с "Газпромом";

совершить платеж на этот банковский счет в валюте контракта;

сделать заявление о том, что они выполнили свои договорные обязательства.

При этом представитель подчеркнул, что это не последняя схема и целесообразно было бы придумать еще что-нибудь для легального способа обхода ограничений.